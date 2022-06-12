Британия признала Apple и Google монополистами — Finance.ua

Британия признала Apple и Google монополистами

Американские гиганты Apple и Google должны унять свои амбиции и допустить на рынок веб-браузеров и операционных систем конкурентов. Об этом заявили сотрудники Управления по конкуренции и рынкам Великобритании.

В ведомстве подготовили масштабную работу и проанализировали рынок технологий. В итоге пришли к выводу, что американские корпорации захватили прибыльную нишу. Они получают огромные дивиденды и параллельно еще могут собирать информацию о пользователях через мониторинг запросов.

«Без внешнего вмешательства обе компании, скорее всего, сохранят или даже усилят контроль над рынком, что приведёт к дальнейшему ограничению конкуренции и уменьшению стимулов для новаторов», — из доклада CMA.

Проверяющих также смущает категорический запрет Apple размещать в своем магазине приложений сервисы облачного гейминга от сторонних разработчиков. По словам британских экспертов, это может привести к дальнейшему ограничению конкуренции и уменьшению стимулов для британских разработчиков и новаторов из других стран.

В Apple заявили, что компания продолжит конструктивное взаимодействие с британским регулятором. Окончательное решение — начинать или не начинать расследование в отношении американских компаний — британцами будет вынесено 22 июля.



Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.