Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах — Finance.ua

Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах

Сегодня 22:41 — Мир

Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах, reuters.com

Великобритания и Соединенные Штаты договорились сотрудничать в будущих коммерческих космических полетах.

Об этом сообщает Reuters

Британия заявила, что партнерство, подписанное министром транспорта Грантом Шеппсом и его американским коллегой Питом Буттиджеджем в Вашингтоне на этой неделе, сделает космические полеты проще и дешевле.

«Новая декларация закладывает основу для пуска ракет, высотных воздушных аэростатов и космических самолетов, которые скоро взлетят с космопортов по всей Великобритании», — говорится в заявлении британского правительства.

Партнерство приведет к тому, что две страны будут сотрудничать в сфере лицензирования коммерческих космических запусков и дадут преимущества, в частности, в критически важной оборонной безопасности, обеспечат более точные прогнозы погоды, улучшат предоставление телевизионных услуг и т.д.

Соединенные Штаты начали партнерство, чтобы принести больше преимуществ коммерческих космических путешествий своим работникам, предприятиям и общинам.

«Коммерческие космические путешествия быстро приобретают популярность, и наша ответственность — обеспечить безопасное продвижение этих инноваций, поощряя их развиваться таким образом, чтобы это всем приносило пользу», — сказал Буттиджедж в заявлении.

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