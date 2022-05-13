Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах — Finance.ua
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Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах

Сегодня 22:41Мир
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Британия и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетахБритания и США подписали соглашение о совместных коммерческих космических полетах, reuters.com
Великобритания и Соединенные Штаты договорились сотрудничать в будущих коммерческих космических полетах.
Об этом сообщает Reuters.
Британия заявила, что партнерство, подписанное министром транспорта Грантом Шеппсом и его американским коллегой Питом Буттиджеджем в Вашингтоне на этой неделе, сделает космические полеты проще и дешевле.
«Новая декларация закладывает основу для пуска ракет, высотных воздушных аэростатов и космических самолетов, которые скоро взлетят с космопортов по всей Великобритании», — говорится в заявлении британского правительства.
Партнерство приведет к тому, что две страны будут сотрудничать в сфере лицензирования коммерческих космических запусков и дадут преимущества, в частности, в критически важной оборонной безопасности, обеспечат более точные прогнозы погоды, улучшат предоставление телевизионных услуг и т.д.
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Соединенные Штаты начали партнерство, чтобы принести больше преимуществ коммерческих космических путешествий своим работникам, предприятиям и общинам.
«Коммерческие космические путешествия быстро приобретают популярность, и наша ответственность — обеспечить безопасное продвижение этих инноваций, поощряя их развиваться таким образом, чтобы это всем приносило пользу», — сказал Буттиджедж в заявлении.
По материалам: Українська правда
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