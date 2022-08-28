Британцы представили недорогой компактный кроссовер — Finance.ua

Британцы представили недорогой компактный кроссовер Сегодня 02:09 — Технологии&Авто

Британцы представили недорогой компактный кроссовер, www.mgcars.com

Компактный кроссовер, являющийся самой популярной моделью британской марки, прошел фейслифтинг.

Об этом пишет официальный сайт автопроизводителя.

Новый MG ZS показали в Таиланде, где кроссовер известен под названием VS. Стоит отметить, что электромобиль MG ZS EV ранее обновили отдельно, а теперь пришло время для модели с двигателем внутреннего сгорания.

Дизайн MG ZS стал более выразительным и агрессивным. У авто полностью новая передняя часть — заменены фары, бампер, решетка радиатора и капот. По этой причине длина кроссовера выросла до 4370 мм. А вот сзади только обновили фонари.

www.mgcars.com

Салон MG ZS 2023 также радикально переделан. На передней панели теперь установлены два 12,3-дюймовых дисплея — виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. Кроме того, у кроссовера новые центральная консоль и рычаг КПП.

Кроссовер MG дебютировал в новой гибридной модификации с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 177 л. Такой вариант будет стоить $24 200. Напомним, что MG ZS в Украине сейчас предлагают с бензиновыми двигателями объемом 1,5 л (114 л. с.) и 1,3 л турбо (156 л. с.), а также 143-сильным электромотором. Цены стартуют примерно от $18 000.

www.mgcars.com

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