Британцы представили недорогой компактный кроссовер — Finance.ua

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Британцы представили недорогой компактный кроссовер

Технологии&Авто
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Британцы представили недорогой компактный кроссовер
Британцы представили недорогой компактный кроссовер, www.mgcars.com
Компактный кроссовер, являющийся самой популярной моделью британской марки, прошел фейслифтинг.
Об этом пишет официальный сайт автопроизводителя.
Новый MG ZS показали в Таиланде, где кроссовер известен под названием VS. Стоит отметить, что электромобиль MG ZS EV ранее обновили отдельно, а теперь пришло время для модели с двигателем внутреннего сгорания.
Дизайн MG ZS стал более выразительным и агрессивным. У авто полностью новая передняя часть — заменены фары, бампер, решетка радиатора и капот. По этой причине длина кроссовера выросла до 4370 мм. А вот сзади только обновили фонари.
Британцы представили недорогой компактный кроссовер
www.mgcars.com
Салон MG ZS 2023 также радикально переделан. На передней панели теперь установлены два 12,3-дюймовых дисплея — виртуальная панель приборов и тачскрин мультимедиа. Кроме того, у кроссовера новые центральная консоль и рычаг КПП.
Кроссовер MG дебютировал в новой гибридной модификации с 1,5-литровым бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 177 л. Такой вариант будет стоить $24 200. Напомним, что MG ZS в Украине сейчас предлагают с бензиновыми двигателями объемом 1,5 л (114 л. с.) и 1,3 л турбо (156 л. с.), а также 143-сильным электромотором. Цены стартуют примерно от $18 000.
Британцы представили недорогой компактный кроссовер
www.mgcars.com
По материалам:
Фокус
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