Британцы показали недорогой спортивный седан — Finance.ua

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Британцы показали недорогой спортивный седан

Технологии&Авто
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Британцы показали недорогой спортивный седан
Британцы показали недорогой спортивный седан, Фото: CarNewsChina
Новый MG 7 официально представлен. Спортивный седан станет флагманом британской марки и поступит в продажу с осени по цене от $25 000.
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Как и все современные MG, седан будут производить в Китае мощности концерна SAIC. Именно он владеет британским брендом. Планируется экспорт модели в европейские страны. Это первая модель в новом премиальном семействе Black Label.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
MG 7 2023 позиционируют как четырехдверное купе наподобие Volkswagen Arteon или Audi A5 Sportback. Его можно сравнить с ними по габаритам, но будет гораздо дешевле.

Размеры MG 7 2023:

  • длина — 4 884 мм;
  • ширина — 1 889 мм;
  • высота — 1447 мм;
  • колесная база — 2 778 мм.
Седан отличается стремительным дизайном с аркообразной крышей, рельефными боковинами и заостренной задней частью. Широкая радиаторная решетка сочетается с раскосыми светодиодными фарами. Боковые окна не имеют рамок, а сзади предусмотрен выдвижной спойлер.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Салон MG 7 получился футуристическим. Руль приплюснут сверху и снизу, а на передней панели рядом установлены два больших дисплея виртуальной приборной панели и мультимедийной системы. Впереди установили спортивные кресла. Базовая оснастка учитывает климат-контроль, панорамную крышу, электропривод кресел, камеру заднего вида. Среди опций есть акустика Bose с 14 динамиками.
Поначалу на выбор предложат две версии модели. Базовый вариант получит бензиновый турбомотор объемом 1,5 л (179 л. с.) и 7-ступенчатую КПП с двумя сцеплениями, а топовый — 2,0-литровую 261-сильную турбочетверку и 9-ступенчатый автомат. В последнем случае разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с.
По материалам:
Фокус
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