Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500 — Finance.ua

Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500
Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют немало преимуществ перед другими автомобилями.
Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Эксперты протестовали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые, по их мнению, следует обратить внимание.
Топ 10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:
10. Nissan Qashqai.
9. Renault Kadjar.
8. Renault Captur.
7. Suzuki Ignis.
6. Skoda Yeti.
5. Mazda CX-5.
4. Dacia/Renault Duster.
3. Hyundai Tucson.
2. Kia Sportage.
1. Suzuki Vitara.
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