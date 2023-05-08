Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500 — Finance.ua

Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500 Сегодня 03:37 — Технологии&Авто

Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500

Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют немало преимуществ перед другими автомобилями.

Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Эксперты протестовали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые, по их мнению, следует обратить внимание.

Топ 10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:

10. Nissan Qashqai.

9. Renault Kadjar.

8. Renault Captur.

7. Suzuki Ignis.

6. Skoda Yeti.

5. Mazda CX-5.

4. Dacia/Renault Duster.

3. Hyundai Tucson.

2. Kia Sportage.

1. Suzuki Vitara.

Телеканал 24 По материалам:

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