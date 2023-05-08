Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500

Технологии&Авто
14
Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500
Британцы назвали лучшие бюджетные кроссоверы до $12 500
Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют немало преимуществ перед другими автомобилями.
Рейтинг опубликовали на сайте What Car?
Эксперты протестовали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые, по их мнению, следует обратить внимание.
Топ 10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:
10. Nissan Qashqai.
9. Renault Kadjar.
8. Renault Captur.
7. Suzuki Ignis.
6. Skoda Yeti.
5. Mazda CX-5.
4. Dacia/Renault Duster.
3. Hyundai Tucson.
2. Kia Sportage.
1. Suzuki Vitara.

Автогражданка онлайн на Finance.ua 🚗

По материалам:
Телеканал 24
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.