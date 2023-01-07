Бренды сокращают производство смартфонов: в чем причина — Finance.ua

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Бренды сокращают производство смартфонов: в чем причина

Технологии&Авто
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Бренды сокращают производство смартфонов: в чем причина
Бренды сокращают производство смартфонов: в чем причина
Согласно отчетам аналитиков, в этом году глобальные поставки смартфонов достигли всего 1,26 миллиарда штук. Это на 6,8% меньше, чем в 2021-м, и особенно пострадал Android-сегмент. Есть несколько факторов, замедливших развитие мобильного рынка.
Бренды сокращают производство смартфонов: в чем причина

Актуальные цифры

По данным Strategy Analytics, в ноябре 2022-го глобальные продажи телефонов упали на 18% в годовом исчислении. Заметное снижение отгрузок показали крупные китайские вендоры: Xiaomi, OPPO и vivo. Из шести ведущих компаний в отрасли только Apple показала рост в этом году, хотя и ее успех по итогам последнего квартала эксперты подвергают сомнению.
Актуальная пятерка лидеров выглядит следующим образом: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO и vivo. За ними следуют Honor, Tecno, realme и Huawei. Эти бренды занимают более 80% рынка гаджетов, но даже самые стойкие из них подвержены последствиям экономической нестабильности. Так, одна из крупнейших фабрик Samsung во Вьетнаме снизила выпуск смартфонов на 9,3% год к году.

Причины ситуации и прогнозы аналитиков

К уже типичным факторам (инфляция, замедление темпов роста экономики в 2022) добавились пандемические осложнения в Китае. Антиковидные меры властей КНР, как и сам вирус, привели к значительному сокращению производства гаджетов на ключевых предприятиях, таких как Foxconn. Это, в свою очередь, отразилось на поставках. К примеру, в ноябре под ограничения попал крупный завод в Чжэньчжоу и остановил работу на несколько дней.
Упал и общемировой спрос на смартфоны. Это коснулось производителей AMOLED-матриц и других ключевых компонентов. При переполненности складов цены на дисплеи снизились на 19,8%. Впрочем, прогнозируя тенденции рынка на 2023 год, эксперты ожидают смягчения ситуации. По их оценкам, глобальные поставки гаджетов могут достигнуть 1,327 миллиарда единиц, а годовой рост способен составить 5,2%.
По материалам:
iTechua
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