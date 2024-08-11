Бренд Kia представил обновленный седан K8 (фото) — Finance.ua
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Бренд Kia представил обновленный седан K8 (фото)

Технологии&Авто
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Бренд Kia представил обновленный седан K8 (фото)
Бренд Kia представил обновленный седан K8 (фото), Фото: Kia
В 2021 году Kia снял с производства седан Cadenza, но позже того же года был запущен преемник в Южной Корее. На внутреннем рынке большой автомобиль был известен как K7, но для последнего поколения он перешел на название K8.
Об этом сообщает Motor1.
Теперь обнародованы обновления внутри поколения. В типичном стиле Kia изменения значительны, даже если технически это просто подтяжка лица.
Фото: Kia
Фото: Kia
Согласно последнему языку дизайна Kia, K8 получил вертикальные фары, что придает автомобилю футуристический вид.
Передняя часть была полностью переделана по сравнению с моделью к рестайлингу, и теперь имеется широкая светодиодная полоса для связи между фарами. Kia переместила свой логотип с бампера на нижнюю часть капота.
Фото: Kia
Фото: Kia
Изменения сзади менее очевидны, ведь фальшивые наконечники выхлопной трубы остались в прошлом. Задние фонари, казалось бы, были сохранены, а обновленный бампер выглядит более чистым. Непривычные для рестайлинга передний и задний свесы теперь чуть длиннее, чем раньше, после реконструкции бамперов.
Фото: Kia
Фото: Kia
Внутри тоже заметны изменения. Обновленный климат-контроль теперь находится под центральными вентиляционными отверстиями. Kia добавила больше приятных на ощупь материалов и светодиодную полосу рассеянного освещения, разделяющую приборную панель пополам.
Фото: Kia
Фото: Kia
Если говорить о безопасности, все версии имеют 10 подушек безопасности в стандартной комплектации. С другой стороны, фары имеют адаптивный дальний свет, который частично затемняется, чтобы не беспокоить водителей.
Фото: Kia
Фото: Kia
Если раньше Cadenza продавался исключительно с передним приводом, то K8 предлагается в Корее с первого дня с опциональным полным приводом. Мощность снабжается четырехцилиндровым 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 195 л.с. для базовой модели Если вам нужно больше мощности, есть больше 3,5-литровый V-6 мощностью 296 л.с. Только последний можно иметь из AWD.
Кроме того, клиенты могут выбрать 3,5 LPI, что означает впрыск жидкого пропана. Этот мотор выдает 237 л. Последним доступным силовым агрегатом является гибридный 1,6-литровый агрегат с суммарной мощностью 227 л.
Фото: Kia
Фото: Kia
Несмотря на то, что Kia называет K8 бесценным, премиальный седан действительно имеет цену. Самая дешевая комплектация стоит примерно 27 300 долларов по текущему обменному курсу, что кажется более чем разумным. Даже самый лучший вариант кажется неплохим предложением с ценой 37 800 долларов.
Все версии помимо гибридной поступят в продажу в этом месяце. Электрифицированная модель появится после того, как Kia получит необходимую сертификацию.
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По материалам:
motorcar
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