Бразилия передала Казахстану данные из «черных ящиков» самолета Azerbaijan Airlines — Finance.ua
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Бразилия передала Казахстану данные из «черных ящиков» самолета Azerbaijan Airlines

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Лаборатория военно-воздушных сил Бразилии направила в Казахстан данные из бортовых самописцев самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines, разбившегося 25 декабря вблизи города Актау. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление лаборатории.
В заявлении подтверждено, что лаборатория завершила изъятие данных из самописцев в кабине самолета. При этом подробностей о том, что содержалось в записях, обнародовано не было.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев возложил на представителей рф вину в крушении самолета в Актау и обвинил российские власти в попытках скрыть обстоятельства инцидента.
По словам Алиева, катастрофы можно было бы избежать, если бы власти Чечни своевременно закрыли воздушное пространство, наземные службы действовали в соответствии с правилами, а Вооруженные силы рф и гражданские службы имели надлежащую координацию. Кроме того, Алиев подчеркнул, что если бы российские власти в первые часы с момента аварии самолета предприняла попытки объективно расследовать инцидент, то Азербайджан допустил бы Межгосударственный авиационный комитет к расшифровке чёрных ящиков.

Авария самолета в Казахстане

25 декабря в Казахстане разбился азербайджанский пассажирский самолет, летевший в город Грозный. Воздушное судно получило значительные повреждения и загорелось. В результате — десятки погибших и раненых, в том числе — дети.
По материалам:
РБК-Україна
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