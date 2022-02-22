Браки с иностранцами будут проверять: законопроект — Finance.ua

Браки с иностранцами будут проверять: законопроект

Сегодня 08:04

Факт нахождения в браке с гражданами Украины не будет основанием для предоставления разрешения на иммиграцию, если супруги не говорят на языке, понятном друг другу.

Проект постановления о принятии законопроекта № 6516 за основу о внесении изменений в Закон Украины «Об иммиграции» внес в парламент председатель комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец. Проект разработан Кабинетом Министров Украины.

Законопроектом, в частности, обеспечивается законодательное регулирование вопроса отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию лицам, намеренным легализоваться на территории Украины на основании фиктивных браков.

Для этого Закон «Об иммиграции» дополняется статьей 4-1, согласно которой факт нахождения лица в браке с гражданином Украины или иммигрантом не признается основанием для предоставления разрешения на иммиграцию при следующих обстоятельствах:

один из супругов принял материальную компенсацию в обмен на выражение согласия на заключение брака, если это не является обязательным при заключении брака за пределами Украины в соответствии с правом иностранного государства;

супруги не проживают совместно или не ведут совместное домашнее хозяйство;

супруги не встречались или не общались до заключения брака;

супруги не говорят на языке, понятном друг другу;

один из супругов ранее уже состоял в браке с гражданином Украины или иммигрантом, что не было признано основанием для предоставления разрешения на иммиграцию;

каждый из супругов не владеет информацией о данных другого из супругов личного характера (дата и место рождения, место жительства, образование, место работы, специальность, вероисповедание, наличие близких родственников, особенности быта и предпочтений);

отказ от личного присутствия мужа и жены при подаче одним из них заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию;

отказ предоставить письменное согласие каждого из супругов проходить собеседования и письменные тесты для проверки обстоятельств, определенных настоящей статьей.

При проверке вышеуказанных обстоятельств будут проводиться собеседования с иностранцем или лицом без гражданства (в том числе с использованием системы видеоконференцсвязи, которая позволит осуществить визуальную идентификацию заявителя, который подал заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию в зарубежное дипломатическое учреждение Украины или после подачи такого заявления на территории Украины выехал за ее пределы), другим супругам, опрос других лиц, если существует достаточно оснований считать, что они обладают соответствующей необходимой информацией, а также будут направляться запросы в заинтересованные органы государственной власти с целью получения информации о наличии/отсутствии оснований для отказа в предоставлении разрешения на иммиграцию.

Нововведения связаны с тем, что согласно мониторингу миграционных процессов, сделанному СБУ по итогам анализа миграционной ситуации за 2018-2020 годы, установлено, что все более распространенным становится способ легализации иностранцев через заключение брака. В последние два годы в несколько раз увеличилось количество попыток переправки в Украину граждан Афганистана, Пакистана, Ирана, Ирака (стран происхождения нелегальных мигрантов) под предлогом объединения семьи в связи с женитьбой на гражданках Украины или иммигрантках, получивших право на постоянное проживание в Украине.

Кроме того, проектом предложено уменьшить срок рассмотрения заявлений о предоставлении разрешения на иммиграцию, поданных иностранцами, законно находящимися на территории Украины, с одного года до 6 месяцев и вводится норма о квотах на мигрантов.

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