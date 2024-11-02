Brabus представил свой первый дом на колесах Big Boy (фото) — Finance.ua

Brabus представил свой первый дом на колесах Big Boy (фото) 02.11.2024, 01:11 — Технологии&Авто

Brabus представил свой первый дом на колесах Big Boy (фото), Фото: brabus.com

Ателье Brabus открыло новую для себя сферу деятельности — создало свой первый дом на колесах Big Boy 1200. Он будет производиться под заказ и обойдется в 1,5 миллиона долларов.

Об автодоме рассказали на сайте Brabus.

Новый Brabus Big Boy 1200 построен на трехосном шасси грузовика Mercedes-Benz Actros. Он достигает 12 м в длину, а выдвижные боковые секции позволяют увеличить его ширину до 4,5 м.

Автодом Mercedes Brabus весит 26 тонн. 12,8-литровый турбодизель на 530 л. и 2600 Н∙м разгоняет его до 90 км/ч.

Фото: brabus.com

Brabus Big Boy 1200 — дворец на колесах с роскошным салоном. В отделке использованы кожа, дерево, алькантара и карбон, а санузел украшен мраморной плиткой.

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В салоне есть спальня с широкой двухметровой кроватью, еще одна кровать раскладывается под потолком. В гостиной разместили дорогие кожаные кресла и диваны, а также винный шкаф с охлаждением.

Фото: brabus.com

Кухня дополнена плитой с духовкой, кофемашиной раковиной и холодильником, а в санузле установлен тропический душ. Кроме того, в салоне есть сразу три больших 43-дюймовых телевизора, интернет и игровая приставка Sony PlayStation 5.

Также автодом Mercedes Brabus оборудован климат-контролем, мощным обогревателем и бойлером, а для воды 427-литровый бак. Электрооборудование питается от дополнительных литий-ионных батарей и солнечных крыш.

Фото: brabus.com

Водительская кабина тоже роскошная. Там установили комфортабельные кожаные сиденья, а для удобства управляемости добавили камеры кругового обзора и круиз-контроль.

Фокус По материалам:

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