Бонусы к заработку на Уолл-стрит возрастут впервые с 2021 года — Finance.ua

Бонусы к заработку на Уолл-стрит возрастут впервые с 2021 года Вчера 19:48 — Фондовый рынок

Бонусы к заработку на Уолл-стрит возрастут впервые с 2021 года

Ожидается, что фирмы с Уолл-стрит выплатят большие бонусы за 2024 год, что станет первым увеличением после рекордного 2021 года.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что выплаты, вероятно, возрастут после того, как финансисты извлекли выгоду от нескольких факторов в последние месяцы: возобновление заключения сделок, снижение процентных ставок Федеральным резервом и рост фондовых рынков до рекордных максимумов.

Хотя бонусы будут щедрее, они останутся ниже рекордных уровней 2021 года, когда доходы и вознаграждения были аномально высокими.

Прогнозируется, что инвестиционные банкиры, занимающиеся андеррайтингом долговых обязательств, получат наибольший всплеск бонусов в размере от 25% до 35% в 2024 году благодаря возобновлению активности. Их коллеги на рынках акционерного капитала, вероятно, получат повышение на 15%-25%.

Банкиры, консультирующие сделки по слиянию компаний получат увеличение бонусов от 5% до 10%. Специалисты по продаже акций и трейдингу могут ожидать, что их бонусы возрастут примерно на 15%-20%, тогда как в случае с фиксированным доходом выплаты, вероятно, увеличатся на 5%-10%.

Но не все банкиры разделяют радость обновления. Бонусы для розничных и коммерческих банкиров, вероятно, уменьшатся или останутся на том же уровне в течение года.

Економічна Правда По материалам:

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