Конец эпохи доллара: «ветеран» Уолл-Стрит предсказал мрачное будущее американской валюты — Finance.ua
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Конец эпохи доллара: «ветеран» Уолл-Стрит предсказал мрачное будущее американской валюты

Валюта
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Конец эпохи доллара: «ветеран» Уолл-Стрит предсказал мрачное будущее американской валюты
Конец эпохи доллара: «ветеран» Уолл-Стрит предсказал мрачное будущее американской валюты
Американский доллар уже в ближайшем будущем рискует потерять свою доминирующую роль в мире. Валюта США перестанет служить основой для мировых финансов и торговли через аутсорсинг, Китай и криптоактивы.
Об этом в интервью The New York Times заявил «ветеран» Уолл-Стрит Дик Бов, проработавший финансовым аналитиком 54 года подряд. Бов считает, что для доллара близится конец эпохи.
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«Доллар завершает свою роль как мировая резервная валюта», — сказал он. Согласно прогнозам эксперта, такой сценарий разовьется по нескольким комплексным причинам:
  • Штаты слишком увлеклись аутсорсингом, концентрируя свои производства в других странах;
  • экономика Китая превзойдет США по размеру;
  • развитие криптовалют, которое при должном регулировании может «заполнить пустоту, которую оставит доллар».
По мнению Бова, тренд на аутсорсинг дал другим странам, особенно Китаю, больше контроля над международным производством, мировой экономикой и мировыми денежными потоками. А это были столпы, на которых держалось глобальное доминирование доллара на протяжении десятилетий после окончания Второй мировой войны.
Бов считает: аналитики, которые не прогнозируют краха доллара, просто «молящиеся деньгам монахи». По его словам, его коллеги «не хотят кусать руку, которая их кормит», и поэтому своими заявлениями пытаются удержать традиционную финансовую систему на плаву.

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Пока что долларовые активы до сих пор составляют около 60% международных резервов в мире (по данным МВФ). Однако некоторые страны уже взяли курс на дедолларизацию своих «запасов».
Эта тенденция особенно усилилась после того, как россия от «бакса» ударила по экономике этой страны из-за введения санкций США. Как минимум Бразилия, Аргентина, Индия и Бангладеш активно исследуют использование для торговли и платежей других валют и активов, таких как китайский юань и биткоин.
Бов ранее давал финансовые прогнозы, которые сбывались. В частности, он рядом с инвестором The Big Short Майклом Бурри и титаном хедж-фондов Джоном Полсоном заметил проблемы в американском жилищном секторе до того, как он рухнул и спровоцировал мировой финансовый кризис 2008 года. Бов предупреждал о кризисе еще в 2005 году, за несколько лет до того, как лопнуло несколько банков и началась глобальная рецессия.
По материалам:
Обозреватель
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