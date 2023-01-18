Болгария построит трансбалканский трубопровод для отказа от российской нефти — Finance.ua

Болгария построит трансбалканский трубопровод для отказа от российской нефти Сегодня 08:33 — Энергетика

Болгария хочет возродить проект трансбалканского нефтепровода, чтобы обеспечить поставки нероссийской сырой нефти для своего единственного нефтеперерабатывающего завода на Черном море, контролируемого российской компанией «Лукойл», заявил президент Болгарии Румен Радев.

Об этом сообщает Reuters

Радев сообщил, что София ведет переговоры с Грецией по строительству 300-километрового нефтепровода для транспортировки сырой нефти из греческого порта Александруполис на Эгейском море в болгарский черноморский порт Бургас.

Болгария получила двухлетнее освобождение от запрета Европейского Союза на импорт российской нефти, введенного в связи с вторжением в Украину.

Тем не менее, стране необходимо обеспечить достаточное количество нероссийской нефти, чтобы продолжать работу Черноморского нефтеперерабатывающего завода мощностью 196 тысяч баррелей в день после того, как в 2024 году отсрочка. НПЗ обеспечивает более 75% топлива для местного рынка.

В 2011 году Болгария отказалась от проекта нефтепровода, который тогда был нацелен на прокачку до 50 млн тонн российской нефти в год через ее территорию в Грецию из экономических и экологических соображений. Его ориентировочная стоимость тогда составила 1 млрд евро.

«Мы договорились с премьер-министром Греции, с президентом Греции о скорейшем возобновлении проекта Бургас-Александруполис, но в этот раз поставки должны идти из Александруполиса в Бургас», — заявил Радев на энергетическом форуме.

«Это нужно нашему НПЗ, а также другим НПЗ Черноморского региона, чтобы они могли получать нефть со всего мира... Это очень важный шаг, имеющий стратегическое значение», — сказал он.

Поставки нероссийской нефти на болгарский нефтеперерабатывающий завод на Черном море могут быть затруднены из-за перегруженности пролива Босфор, что делает проект нефтепровода с Грецией привлекательным и более рентабельным вариантом, говорят чиновники.

Министр энергетики Болгарии Росен Христов выразил надежду, что в ближайшие две недели будет подписан меморандум о взаимопонимании с Грецией, чтобы две страны могли приступить к работе над структурой проекта трубопровода.

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