Более тысячи бронежилетов на более чем 12 млн грн: СБУ ликвидировала масштабную схему продажи гумпомощи — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более тысячи бронежилетов на более чем 12 млн грн: СБУ ликвидировала масштабную схему продажи гумпомощи

Сегодня 15:45Криминал
75
Более тысячи бронежилетов на более чем 12 млн грн: СБУ ликвидировала масштабную схему продажи гумпомощиБолее тысячи бронежилетов на более чем 12 млн грн: СБУ ликвидировала масштабную схему продажи гумпомощи
Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему хищения гумпомощи, которая назначалась украинским защитникам. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.
Об этом сообщили в СБУ Львовской области.
«Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны. Однако вместо бесплатной передачи бронежилетов украинским защитникам причастные чиновники пытались продать их через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов», — говорится в сообщении.
СБУ изъяла часть этой продукции в одной из торговых сетей. Ее передадут украинскому войску.
Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов и устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.
По материалам: Espreso.tv
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.