Более тысячи бронежилетов на более чем 12 млн грн: СБУ ликвидировала масштабную схему продажи гумпомощи — Finance.ua

Более тысячи бронежилетов на более чем 12 млн грн: СБУ ликвидировала масштабную схему продажи гумпомощи

Сегодня 15:45 — Криминал

Более тысячи бронежилетов на более чем 12 млн грн: СБУ ликвидировала масштабную схему продажи гумпомощи

Служба безопасности Украины ликвидировала масштабную схему хищения гумпомощи, которая назначалась украинским защитникам. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Об этом сообщили в СБУ Львовской области.

«Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны. Однако вместо бесплатной передачи бронежилетов украинским защитникам причастные чиновники пытались продать их через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов», — говорится в сообщении.

СБУ изъяла часть этой продукции в одной из торговых сетей. Ее передадут украинскому войску.

Проводятся следственно-оперативные мероприятия по поиску остальных бронежилетов и устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.

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