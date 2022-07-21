Более половины всех Bitcoin майнят на «зеленой» энергии — Finance.ua

Более половины всех Bitcoin майнят на «зеленой» энергии Сегодня 05:27 — Финтех и Карты

Более половины всех Bitcoin майнят на «зеленой» энергии

Доля «зеленой» энергии в добыче Bitcoin достигла почти 60%.

Об этом сообщили исследователи организации, объединяющей майнеров ВТС по всему миру, Bitcoin Mining Council.

Согласно информации из отчета Bitcoin Mining Council, за апрель, май и июнь 2022 года доля «зеленой» энергии в майнинге BTC выросла на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 2% по сравнению с I кварталом. Общий показатель составляет 59.5%, однако компании, входящие в Bitcoin Mining Council, обеспечены электричеством из возобновляемых источников на 66.8%.

Также исследователи отметили, что майнеры Bitcoin генерируют всего 0.09% от общих выбросов углекислого газа в атмосферу, а потребляют 0.15% от мировой генерации электричества. Впрочем, эти факты не действуют на криптовалютных скептиков, которые готовятся к войне с майнерами и инвесторами.

Недавно стало известно, что недоброжелатели криптотрасли планируют встретиться в Лондоне, чтобы поделиться своим скептицизмом и пообщаться с законодателями на собственной антикриптографической конференции. А министр энергетики Швеции несколько дней назад призвал правительство ограничить майнинг криптовалют из-за нехватки электроэнергии, объяснив, что стране «нужна энергия для более полезных вещей, чем Bitcoin».

noworries По материалам:

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