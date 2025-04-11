Более половины мостов и путепроводов в столице признаны аварийными — Finance.ua

Более половины мостов и путепроводов в столице признаны аварийными Сегодня 17:22 — Казна и Политика

В Киеве насчитывается 132 автодорожных моста, из которых по состоянию на конец 2024 года 28 признаны аварийными, а еще 44 находятся в предаварийном состоянии.

Об этом рассказывает транспортный аналитик и глава ОО «Пассажиры Киева», пишет Mistosite.

По его словам, более половины мостов и путепроводов Киева уже аварийны или могут стать такими в любой момент — без предупреждения, просто в момент, когда от конструкции отвалится очередная часть.

Так, мост через реку Лыбидь на проспекте Воздушных Сил считался «ограниченно трудоспособным» до 19 июня 2024 года, когда часть его тротуара обрушилась на трамвайные пути и проезжую часть улицы Жилянской. Только после этого его состояние официально сочли «неработоспособным».

Если говорить о состоянии мостов через Днепр, то из шести автомобильных переходов только два — Дарницкий автомобильно-железнодорожный и Подольский мостовой переход относительно новые. На остальных же четырех мостах есть аварийные сооружения:

Мост через реку Десенку находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, тогда как его продолжение — Северный мост через Днепр является предаварийным.

находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта, тогда как его продолжение — Северный мост через Днепр является предаварийным. Мост Метро через Днепр признан аварийным, сейчас на нем продолжаются противоаварийные работы стоимостью 2 млрд грн, а его продолжение — мост через Русановский пролив — в предаварийном состоянии.

признан аварийным, сейчас на нем продолжаются противоаварийные работы стоимостью 2 млрд грн, а его продолжение — мост через Русановский пролив — в предаварийном состоянии. Мост Патона аварийный.

аварийный. Обе правобережные эстакады Южного моста также аварийные, тогда как сам мост находится в предаварийном состоянии.

В аварийном состоянии также находятся три путепровода над магистральными железнодорожными путями: по ул. П. Скоропадского, Ковельский на проспекте Берестейском и путепровод на ул. Бойчука. Еще пять путепроводов — в предаварийном состоянии.

Все три моста, соединяющие район Русановки с другими частями города, находятся в аварийном или предаварийном состоянии. Мост через Русановский канал, соединяющий ул. Сверстюка с ул. Энтузиастов, требует реконструкции, а уже сейчас на нем желательно перекрыть движение. Также в аварийном состоянии два моста с Русановки — на Днепровскую набережную и на ул. Окипной.

Еще мост через мелиоративный канал по ул. Пражская требует немедленной реконструкции, ведь кроме проезжей части и тротуаров на нем также размещены трамвайные пути.

На сегодня на 5 мостах и ​​путепроводах уже ведутся работы по реконструкции или капитальному ремонту, еще по 6 объектам были объявлены тендеры на проектирование. Еще ряд других путепроводов запланировано отремонтировать в 2026−27 годах — в частности, это путепровод над железной дорогой по Харьковскому шоссе, трамвайный и автомобильный путепроводы возле ст. м. «Берестейская», эстакады у ст. м. «Днепр» и более 10 других.

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