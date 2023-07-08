Более 90% киевлян не хотят оставлять свой город после войны — Finance.ua
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Более 90% киевлян не хотят оставлять свой город после войны

Личные финансы
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Более 90% киевлян не хотят оставлять свой город после войны
Более 90% киевлян не хотят оставлять свой город после войны
От 45% до 61% украинцев планируют оставаться в своих городах, даже если ситуация поблизости обострится из-за военных действий.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди почти 17 тысяч жителей 21 областного центра.
Более 90% киевлян не хотят оставлять свой город после войны
В среднем 90% не собираются уезжать из своего города после войны. Так, 93% киевлян хотят оставаться в Киеве. Самый низкий процент (87−88%) — среди жителей Запорожья, Николаева, Черновцов и Ужгорода.
«То, что многие украинцы не хотят переезжать в условиях серьезной угрозы со стороны россии, свидетельствует об их решительности. Это также демонстрирует доверие граждан к местному самоуправлению в очень сложные времена», — комментирует заказавший опрос Стивен Никс, директор Международного республиканского института в Евразии.
60% киевлян считают, что город движется в правильном направлении и одобряют деятельность городского головы.
Более 90% киевлян не хотят оставлять свой город после войны
Более 90% киевлян не хотят оставлять свой город после войны
В то же время у большинства опрошенных экономическое положение ухудшилось за последний год.
Более 90% киевлян не хотят оставлять свой город после войны
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По материалам:
Хмарочос
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