Более 88% владельцев Bitcoin страдают от убытков — Finance.ua

Более 88% владельцев Bitcoin страдают от убытков Сегодня 19:30 — Криптовалюта

Более 88% владельцев Bitcoin страдают от убытков

Около 88.3% краткосрочных владельцев Bitcoin зафиксировали бы убытки, продали бы свои активы сейчас.

Об этом говорится в отчете аналитиков компании Glassnode.

На прошлой неделе на рынке произошла резкая распродажа, в результате чего стоимость главной криптовалюты падала ниже $25 000.

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Как объяснили эксперты, если долгосрочные собственники не проявляют себя на таком падении, то краткосрочные собственники 88.3% открытых позиций находятся в нереализованном убытке. Самый вероятный сценарий дальнейшего развития событий — продолжение продаж со стороны краткосрочных владельцев Bitcoin, запасы которых сейчас составляют 2.26 млн BTC , считают аналитики Glassnode.

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Падение флагмана рынка началось 17 августа, тогда ВТС упал ниже уровня поддержки в $28 400, обвалившись до двухмесячного минимума. По мнению аналитика Маркуса Тилена из Matrixport, существенное падение Bitcoin в основном было спровоцировано «серьезной посадкой инвестиционного спроса». Это также отрицательно сказалось и на общей ликвидности рынка. Некоторые эксперты считают, что в отдаленной перспективе Ethereum все же сможет сместить биткоин с лидерских позиций.

noworries По материалам:

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