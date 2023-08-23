Более 88% владельцев Bitcoin страдают от убытков — Finance.ua
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Более 88% владельцев Bitcoin страдают от убытков

Криптовалюта
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Более 88% владельцев Bitcoin страдают от убытков
Более 88% владельцев Bitcoin страдают от убытков
Около 88.3% краткосрочных владельцев Bitcoin зафиксировали бы убытки, продали бы свои активы сейчас.
Об этом говорится в отчете аналитиков компании Glassnode.
На прошлой неделе на рынке произошла резкая распродажа, в результате чего стоимость главной криптовалюты падала ниже $25 000.
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Как объяснили эксперты, если долгосрочные собственники не проявляют себя на таком падении, то краткосрочные собственники 88.3% открытых позиций находятся в нереализованном убытке. Самый вероятный сценарий дальнейшего развития событий — продолжение продаж со стороны краткосрочных владельцев Bitcoin, запасы которых сейчас составляют 2.26 млн BTC, считают аналитики Glassnode.
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Падение флагмана рынка началось 17 августа, тогда ВТС упал ниже уровня поддержки в $28 400, обвалившись до двухмесячного минимума. По мнению аналитика Маркуса Тилена из Matrixport, существенное падение Bitcoin в основном было спровоцировано «серьезной посадкой инвестиционного спроса». Это также отрицательно сказалось и на общей ликвидности рынка. Некоторые эксперты считают, что в отдаленной перспективе Ethereum все же сможет сместить биткоин с лидерских позиций.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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