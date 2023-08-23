Криптовалютные эксперты рассказали о перспективах Bitcoin и Ethereum после падения криптовалютного рынка — Finance.ua

Криптовалютные эксперты рассказали о перспективах Bitcoin и Ethereum после падения криптовалютного рынка 23.08.2023, 02:22 — Криптовалюта

Криптовалютные эксперты рассказали о перспективах Bitcoin и Ethereum после падения криптовалютного рынка

На прошлой неделе криптовалютный рынок испытал серьезный обвал цен. Примечательно, что Ethereum потерял в стоимости меньше по сравнению с Bitcoin. Это удивило многих аналитиков, поскольку Bitcoin традиционно считается более привлекательным криптоактивом в период рыночного спада.

Флагман рынка потерял в цене около 10,5%, в то время как эфир упал в цене на 8,3%. По мнению экспертов, предстоящий запуск биржевых ETH-фондов помог главному альткоину удержаться.

«Похоже, рынок твердо уверен в том, что ETF на эфир появятся уже в октябре этого года. Этот инструмент будет удобен инвесторам прежде всего с точки зрения диверсификации», — отметил представитель компании Genesis Ноэль Ачесон.

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Подобные ETF на основе фьючерсных контрактов выпускают на рынок ценные бумаги для публичных торгов, которые отслеживают динамику деривативов на базовый актив. Такие фонды будут функционировать по принципу, который лег в основу ProShares Bitcoin Strategy. Инструмент появился в октябре 2021 года и основан на фьючерсах на ВТС. Примечательно, что за все время работы этому фонду удалось привлечь около $2 млрд.

По данным Wall Street Journal, в настоящее время 16 заявок на создание ETH-ETF ожидают одобрения со стороны регуляторных органов США. Эксперты предполагают, что по мере запуска фондов сетевая активность в экосистеме Ethereum будет расти. Это со своей стороны благоприятно отразится на рыночной динамике главного альткоина.

По мнению аналитика Маркуса Тилена из Matrixport, существенное падение биткоина в основном было спровоцировано «серьезной просадкой инвестиционного спроса». Это также отрицательно отразилось и на общей ликвидности рынка. Некоторые эксперты считают, что в отдаленной перспективе Ethereum все же сможет сместить биткоин с лидерских позиций.

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noworries По материалам:

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