Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение популярности Bitcoin — Finance.ua

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Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение популярности Bitcoin

Криптовалюта
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Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение популярности Bitcoin
Криптовалютный аналитик спрогнозировал падение популярности Bitcoin
Известный криптовалютный аналитик и трейдер Михаэль ван де Поппе поделился своими прогнозами по поводу будущего рынка и Bitcoin в частности. По мнению аналитика, альткоины постепенно станут более выгодными активами для покупки, чем ВТС. При этом трейдер подчеркнул: все произойдет тогда, когда никто этого не будет ждать.
Специалист заверил, что «идеальным моментом» исходя из исторических данных станет время, когда курс флагмана рынка достигнет исторического максимума. По словам Ван де Поппе, в этот период существует большое доверие к рынкам — люди ощущают безопасность для осуществления инвестиций. Именно тогда пользователи и будут вкладывать средства в цифровые активы, которые стоят меньше биткоина, впрочем, кажутся не менее стабильными.
Михаэль ван де Поппе подчеркнул, что Bitcoin — явный лидер рынка.
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«Стоимость доллара США (USD) будет падать по отношению к главной криптовалюте. Многие альткоины в паре с BTC подорожают еще до достижения пиковых ценовых значений флагманской цифровой монеты», — объяснил аналитик.
Что касается состояния дел на рынке, эксперт заявил, что падение BTC свидетельствует о продолжении накопления и консолидации главной криптовалюты на руках у инвесторов. Однако, считает Поппе, после преодоления этого психологически важного уровня Bitcoin может начать очередной цикл роста.
«Взрывная вечеринка Bitcoin начнется после прорыва $29 700. До этого мы все еще в фазе консолидации. Предупреждайте падение биткоина и эфириума, инвестируйте все средства, которые можете вложить», — отметил аналитик.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
noworries
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