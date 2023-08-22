Компания Маска продала BTC на 373 млн долларов — Finance.ua

Компания Маска продала BTC на 373 млн долларов Сегодня 07:08 — Криптовалюта

Компания Маска продала BTC на 373 млн долларов

Компания Илона Маска SpaceX, специализирующаяся на аэрокосмических технологиях, в 2022 и 2021 годах продала принадлежащие ей биткоины на общую сумму $373 млн.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание ознакомилось с финансовыми документами компании, согласно которым общие расходы в 2021 и 2022 годах составили $5,4 млрд. Средства пошли на приобретение недвижимости и оборудования в придачу к затратам на исследования и разработки.

В 2021 году генеральный директор SpaceX Илон Маск публично объявил о том, что компания приобрела определенное количество биткоинов. После этого в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) поступила информация о том, что компания Tesla, соучредителем которой также является Маск, планирует приобрести BTC на сумму $1,5 млрд. Это сообщение, вероятно, способствовало тому, что цена BTC на тот момент достигла рекордного уровня — более $43 000.

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