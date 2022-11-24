Более 85% поездов УЗ задерживаются (список) — Finance.ua
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Более 85% поездов УЗ задерживаются (список)

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На утро четверга 95 поездов Укрзализныци продолжают движение, однако задержки на более часа касаются почти всех рейсов, а некоторые поезда будут в пути на 10 часов дольше.
Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныци.
Из-за обесточивания большой части сети 81 из 95 поездов в пути имеет задержку более часа. На некоторых маршрутах задержка достигает 10-13 часов:
  • № 711 Краматорск-Киев (задержка +12 ч. 51 мин.);
  • № 749 Киев-Ужгород с группой вагонов Киев-Вена +11:08);
  • № 17 Харьков-Ужгород (+11:04);
  • № 119 Запорожье-Львов (+10:58);
  • № 3 Запорожье-Ужгород (+10:17).
В УЗ говорят, что технически самыми сложными задержками являются поезда Интерсити+, отопление которых зависит от электросети. Вагоны снабжаются термоодеялами, но для обеспечения комфорта и тепла для пассажиров в четверг два маршрута, на Краматорск (712) и на Днепр (732), были подхвачены поездами дальнего следования с автономными системами отопления.
Кроме того, компания пребывает в коммуникации с международными партнерами — они предоставляют выделенные локомотивы, чтобы обеспечить стыковку, и помогать украинцам, прибывающим на их вокзалы. Пока на украинских вокзалах развернуты хабы с чаем, кофе, горячим питанием от World Central Kitchen, детскими комнатами, зонами подзарядки и отдыха.
Укрзализныця напоминает, что пассажиров, при форс-мажорных обстоятельствах не успевших на свои рейсы, с тем же билетом будут пускать на следующий рейс того же направления.
По материалам:
Економічна Правда
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