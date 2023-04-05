Более 600 предпринимателей открыли счет в ПУМБ дистанционно! — Finance.ua

НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ Более 600 предпринимателей открыли счет в ПУМБ дистанционно! Сегодня 14:10 — Личные финансы

Более 600 предпринимателей открыли счет в ПУМБ дистанционно!

Более 600 украинских предпринимателей уже воспользовались преимуществами дистанционного открытия счета для ФЛП в Первом Украинском Международном Банке ( ПУМБ ).

Сегодня клиенты банка могут удобно решать свои финансовые вопросы онлайн, не тратя свое время на посещение отделений.

Процесс дистанционного открытия счета стал доступным физическим лицам-предпринимателям еще в октябре прошлого года благодаря взаимодействию с сервисом открытых данных Опендатабот, позволяющим проверять онлайн необходимые регистрационные данные клиента, и приложению Дія, посредством которого осуществляется его идентификация.

(Android или iOS) или пройти регистрацию на сайте Все, что клиент должен сделать — это просто скачать на смартфон мобильное приложение «ПУМБ Digital Business» или пройти регистрацию на сайте Digital ПУМБ

Процесс полностью автоматизирован — занимает не более 5 минут. Сразу после открытия счета предприниматели получают доступ к своему бизнес-счету и сверхсовременному интернет-банкингу «ПУМБ Digital Business» — настоящему финансовому помощнику, с которым легко вести свою бизнес-деятельность, использовать полезные интегрированные сервисы и даже оформлять онлайн-кредит в размере до 500 тыс грн.

ПУМБ По материалам:

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