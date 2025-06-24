Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста

Казна и Политика
27
Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста
Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста
В Киеве за 655 млн грн заказали капитальный ремонт моста возле станции метро «Осокорки» через проспект Николая Бажана.
Об этом пишет «Наши деньги».
Построенный еще при СССР путепровод проверили пару лет назад и обнаружили существенные дефекты: износ гидроизоляции, разрушение железобетонных конструкций, обнажение и коррозию арматуры, образование трещин и отслоение бетона.
С него еще в 2019 году сыпался бетон. Промедление может привести к настоящему разрушению. Так что необходимость ремонта очевидна.
Цены мостовых балок в смете указаны без НДС.
«Основные стройматериалы бетон и асфальт в смете прописаны по рыночным ценам. Однако сметная цена арматуры А400 разных диаметров на уровне 38 800 грн/т превышает прайсовую цену „Метинвеста“ для Киева — 34 тыс грн/т. Не удалось сравнить стоимость мостовых балок, которые в смете прописаны на 104 млн грн. Поскольку в открытых источниках отсутствуют данные о ценах таких изделий довольно оригинальной конструкции» — говорится в сообщении.
Подряд получило ООО «Укртрансмост», единственным конкурентом было ООО «Ростдорстрой». Они не сильно снизили цену — всего на 1% от ожидаемой стоимости. По данным Clarity-project, год назад именно эти две фирмы с такой же мизерной скидкой разыграли 285 млн грн на ремонт моста на пересечении ул. Луговой и ул. Богатырской в ​​Киеве.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems