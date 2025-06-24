Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста — Finance.ua

Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста Сегодня 09:39 — Казна и Политика

Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста

В Киеве за 655 млн грн заказали капитальный ремонт моста возле станции метро «Осокорки» через проспект Николая Бажана.

Построенный еще при СССР путепровод проверили пару лет назад и обнаружили существенные дефекты: износ гидроизоляции, разрушение железобетонных конструкций, обнажение и коррозию арматуры, образование трещин и отслоение бетона.

С него еще в 2019 году сыпался бетон. Промедление может привести к настоящему разрушению. Так что необходимость ремонта очевидна.

Цены мостовых балок в смете указаны без НДС.

«Основные стройматериалы бетон и асфальт в смете прописаны по рыночным ценам. Однако сметная цена арматуры А400 разных диаметров на уровне 38 800 грн/т превышает прайсовую цену „Метинвеста“ для Киева — 34 тыс грн/т. Не удалось сравнить стоимость мостовых балок, которые в смете прописаны на 104 млн грн. Поскольку в открытых источниках отсутствуют данные о ценах таких изделий довольно оригинальной конструкции» — говорится в сообщении.

Подряд получило ООО «Укртрансмост», единственным конкурентом было ООО «Ростдорстрой». Они не сильно снизили цену — всего на 1% от ожидаемой стоимости. По данным Clarity-project, год назад именно эти две фирмы с такой же мизерной скидкой разыграли 285 млн грн на ремонт моста на пересечении ул. Луговой и ул. Богатырской в ​​Киеве.

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