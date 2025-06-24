Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста — Finance.ua

Более 600 млн грн: столько уйдет на ремонт моста
В Киеве за 655 млн грн заказали капитальный ремонт моста возле станции метро «Осокорки» через проспект Николая Бажана.
Об этом пишет «Наши деньги».
Построенный еще при СССР путепровод проверили пару лет назад и обнаружили существенные дефекты: износ гидроизоляции, разрушение железобетонных конструкций, обнажение и коррозию арматуры, образование трещин и отслоение бетона.
С него еще в 2019 году сыпался бетон. Промедление может привести к настоящему разрушению. Так что необходимость ремонта очевидна.
Цены мостовых балок в смете указаны без НДС.
«Основные стройматериалы бетон и асфальт в смете прописаны по рыночным ценам. Однако сметная цена арматуры А400 разных диаметров на уровне 38 800 грн/т превышает прайсовую цену „Метинвеста“ для Киева — 34 тыс грн/т. Не удалось сравнить стоимость мостовых балок, которые в смете прописаны на 104 млн грн. Поскольку в открытых источниках отсутствуют данные о ценах таких изделий довольно оригинальной конструкции» — говорится в сообщении.
Подряд получило ООО «Укртрансмост», единственным конкурентом было ООО «Ростдорстрой». Они не сильно снизили цену — всего на 1% от ожидаемой стоимости. По данным Clarity-project, год назад именно эти две фирмы с такой же мизерной скидкой разыграли 285 млн грн на ремонт моста на пересечении ул. Луговой и ул. Богатырской в Киеве.
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