Более 500 миллионов долларов: в январе украинцы купили рекордный объем валюты — Finance.ua
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Более 500 миллионов долларов: в январе украинцы купили рекордный объем валюты

Валюта
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За последний месяц украинцы купили более 100 миллионов долларов больше валюты, чем в декабре 2022 года. Кроме того, объем покупки в январе максимальный за последние годы. По данным от НБУ, в январе 2023 года население Украины продало банкам наличной и безналичной валюты на 1227,9 миллиона долларов. А купило — 1 791,9 миллиона долларов.
Соответственно, по сравнению с декабрем, когда население купило 463,7 миллиона долларов, то в январе эта сумма превысила более 100 миллионов долларов.
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Такой объем покупки доллара стал максимальным в последние годы. Похожие цифры были зафиксированы только в апреле 2021 года. Тогда украинцы купили валюты почти на 546 миллионов долларов.
По расчетам, более половины спроса в январе, а это 370,5 миллиона долларов, пришлось на безналичную валюту, которую украинцы покупают в банках по курсу, близкому к официальному.
Кроме того, за весь 2022 год украинское население продало валюты на 14 461,4 миллионов долларов, а купило на 15 341,5 миллионов долларов.

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По материалам:
Телеканал 24
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