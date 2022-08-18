Более 5 тыс. аукционов в системе Прозорро.Продажи с начала войны: сколько заработали организаторы — Finance.ua
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Более 5 тыс. аукционов в системе Прозорро.Продажи с начала войны: сколько заработали организаторы

Казна и Политика
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Более 5 тыс. аукционов в системе Прозорро.Продажи с начала войны: сколько заработали организаторы
Более 5 тыс. аукционов в системе Прозорро.Продажи с начала войны: сколько заработали организаторы
С начала войны, с 24 февраля 2022 года, в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи состоялось 5530 онлайн аукционов. По итогам этих торгов организаторы заработали более 1 млрд грн в бюджеты разных уровней.
Почти 390 млн грн организаторы заработали от продажи имущества и активов через онлайн-аукционы, еще почти 334 млн грн получили от торгов по процедуре банкротства. Около 200 млн грн за время войны принесли аукционы по аренде и отчуждению земли.
За время войны больше всего завершенных аукционов — более 3 тысяч — по аренде имущества. Также были закрыты сделки по 696 онлайн-аукционам по аренде земли.
По данным публичного модуля аналитики, за время войны в системе Прозорро.Продажи объявлено 3000 новых аукционов более чем на 1.8 млрд гривен. Активнее всего организаторы объявляют аукционы по аренде коммерческого имущества — 1091 лот и государственного и коммунального имущества — 457 аукционов. Во время войны в системе также активно объявляют новые аукционы по продаже имущества и активов — таких 372.
На сегодняшний день в системе Прозорро.Продажи 1615 аукционов, торги по которым успешно состоялись и продолжается оформление сделок. Когда договора по этим аукционам будут заключены, организаторы заработают более 1.7 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

  • 28 июля 2022 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 7451, ускоряющий и упрощающий приватизацию на время войны;
  • документом предусматривается восстановление аукционов по малой приватизации в системе и перевод на Прозорро.Продажи аукционов по крупной приватизации;
  • вся информация о ходе и результатах аукционов по приватизации будет доступна и открыта в публичном модуле аналитики bi.prozorro.sale.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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