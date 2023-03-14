Более 4,4 миллиарда евро: Еврокомиссия увеличивает возможности Украины в рамках «Erasmus+» — Finance.ua

Более 4,4 миллиарда евро: Еврокомиссия увеличивает возможности Украины в рамках «Erasmus+» Сегодня 08:29 — Казна и Политика

Более 4,4 миллиарда евро: Еврокомиссия увеличивает возможности Украины в рамках «Erasmus+»

Европейская комиссия пересмотрела Годовую рабочую программу ЕС по образованию, обучению, молодежи и спорту «Erasmus+» на 2023 год. Общий бюджет программы на год был пересмотрен в сторону увеличения новой общей суммы 4,43 млрд евро, что является самым высоким годовым финансовым пакетом, когда-либо достигнутым Программой «Erasmus+».

«Пересмотренная рабочая программа предусматривает выделение 100 млн евро из бюджета Erasmus+ на 2027 год для поддержки проектов, способствующих образовательной деятельности и интеграции людей, вынужденных выехать из Украины в результате войны, в новую образовательную среду, а также мероприятия, поддерживающие организации, получателей образования и преподавателей в Украине», — говорится в сообщении.

Дополнительное финансирование позволит поддержать организации-бенефициары Программы Erasmus+, которые фокусируют внимание на привлечении вынужденно перемещенных граждан Украины к своим активностям. Такая деятельность может включать в себя как языковые и культурные интеграционные курсы, так и общую финансовую поддержку во всех секторах Erasmus+ для получателей образования и преподавателей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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