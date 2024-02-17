Более 25% украинских школьников хотели бы переехать за границу — исследование — Finance.ua
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Более 25% украинских школьников хотели бы переехать за границу — исследование

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Более 25% украинских школьников хотели бы переехать за границу — исследование
Более 25% украинских школьников хотели бы переехать за границу — исследование, Фото: sobor.com.ua
Опрос показал, что четверть учеников в Украине хотят уехать за границу после окончания учебы в школе. У многих из них пессимистические взгляды на будущее.
Об этом заявила экс-министр образования и науки Украины Анна Новосад.
Политик поделилась результатами исследования, которое проводили в украинских школах. Учителя и школьники рассказали, какие проблемы сейчас в образовательном процессе, а также какие взгляды на будущее имеют дети.
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Согласно результатам, 24% (четверть учеников и учениц) имеют пессимистические взгляды на будущее, 26% учеников скорее хотели бы переехать за границу (30% из них — дети из городов).
61% учителей концентрируют внимание на отсутствии сосредоточенности у учащихся, на постоянных воздушных тревогах (60%) и проблеме малого количества качественной техники (39%).
Однако о наличии хорошей техники у учащихся другое мнение. Только для 10% это проблема. Зато их больше беспокоит, что некоторые предметы даются им труднее (44%) и что предметов слишком много (39%). По меньшей мере втрое больше детей имеют тревожное состояние, чем считают их родители и учителя и учительницы.
Фото: SaveD
Фото: SaveD
Анна Новосад отмечает, не менее важен вопрос того, как живут и пытаются вернуть образование очень разные общины в прифронтовых регионах: Репкинская, Семеновская, Кушугумская, Никопольская, Новгород-Северская, Золочевская, Великодымерская, Вознесенская, Белопольская, Балаклейская, Снегиревская, Тростянецкая, Старосалтовская.
В Широкинской, почти полностью разрушенной, общине на Николаевщине можно делать временные школы в уцелевших помещениях или модульные конструкции. Так в Дергачевской общине, которая останавливала дальнейшее наступление на Сиверщине, 16 км границы с врагом никуда не денутся. Единственная возможная ± безопасная перспектива там — обучение под землей", — отмечает политик.
Фото: SaveD
Фото: SaveD
По ее словам, главное сейчас не только восстановить здание школы. Главное — фокусироваться на вопросе «Как можно сейчас восстановить доступ к сервисам?», сделать все, чтобы у детей был доступ к учителям, которые с ними занимались дополнительно. И, конечно, чтобы укрытия были доступны не только в школах, но и в других помещениях, искать в этой сфере новые модульные решения.
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