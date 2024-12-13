Более 200 тыс. раз украинцы изменяли данные о ФЛП в «Дія» (алгоритм действия) — Finance.ua

Более 200 тыс. раз украинцы изменяли данные о ФЛП в «Дія» (алгоритм действия) Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Более 200 тыс. раз украинцы изменяли данные о ФЛП в «Дія» (алгоритм действия)

Украинские предприниматели теперь могут вносить изменения в ФЛП через мобильное приложение «Дія». Процесс занимает до 10 минут и позволяет обновить личные данные, адрес и виды деятельности онлайн.

Украинские предприниматели больше не ходят в учреждения подавать заявления об изменениях в ФЛП, а делают это в государственном мобильном приложении.

Об этом сообщила «Дія».

Обновить фамилию, адрес, контактные данные или виды экономической деятельности можно благодаря порталу «Дія». В несколько кликов ваш запрос будет в Едином государственном реестре.

Услуга реализована Министерством цифровой трансформации совместно с Министерством юстиции при поддержке Программы EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа и финансируемой Швейцарией.

По информации «Дія», внесение изменений о физическом лице-предпринимателе занимает до 10 минут.

Читайте также На портале «Дія» расширили перечень цифровых услуг для военнослужащих

Как это сделать онлайн:

1. Нажмите «Подать заявление», авторизоваться или зарегистрироваться в кабинете гражданина.

2. Заполнить онлайн-форму на получение услуги и подписать заявление «Дія» подписью или другой электронной подписью физического лица.

3. Если Вы являетесь плательщиком единого налога, после внесения изменений в вид деятельности (КВЭД), ФИО, местонахождение заявление об этом автоматически поступит в налоговую.

4. «Дія» пошлет заявление в Единый государственный реестр (ЕГР) для внесения изменений. Если Вы выбрали упрощенную систему налогообложения, то Реестр передаст данные налоговой по месту регистрации ФЛП или по месту ведения хозяйственной деятельности.

5. Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе «Услуги» — «Заказ услуги». Уведомление о результате поступит на почту и в кабинет гражданина в раздел «Обратите внимание».

Получить услугу офлайн:

1. Вам понадобится регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП). Если вы не оформляли РНУКНП по религиозным убеждениям, понадобится паспорт с отметкой о праве использовать номер и серию паспорта вместо номера налогоплательщика или приложения к ID-карте, в которой есть такая отметка.

2. Далее следует подать заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или в исполком городского совета без привязки к задекларированному месту жительства или адресу регистрации ФЛП.

3. Если Вы вносите изменения в номер налогоплательщика, Вам нужна копия справки об изменении номера налогоплательщика.

Читайте также Украинские моряки сэкономили более 600 тысяч долларов благодаря новой услуге на портале «Дія»

4. Если Вы изменяете паспортные данные, нужно добавить ксерокопии первой страницы и, в случае если Вы не оформляли номер налогоплательщика по религиозным убеждениям, также ксерокопию страницы с отметкой о возможности производить оплаты по серии и номеру паспорта или приложению к ID карте, в котором есть такая отметка.

5. Если у Вас нет возможности посетить ЦПАУ или исполком лично, Вы можете отправить заявление по почте. В этом случае перед отправкой Вам нужно будет засвидетельствовать Вашу подпись нотариально.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров запускает экспериментальный проект, который позволит военнослужащим через портал «Дія» получить несколько новых услуг.

Украинцы смогут в приложении «Дія» найти информацию об отделениях банков, работающих при отключении света. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Не поддерживают спецрежим Минцифры «Дія.City» 58% опрошенных ІТ-специалистов, а 27% сказали, что поддерживают. Об этом свидетельствуют результаты опроса Dou.ua. Еще почти 12% ответили, что не определились. В 2021 году, когда «Дія.City» только запускался, процент неопределившихся был меньше (10%). 80% респондентов тогда высказались против спецрежима.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.