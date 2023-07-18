Большой и дешевый планшет от компании Acer (фото) — Finance.ua

Большой и дешевый планшет от компании Acer (фото)
Модель получила название Acer Iconia Tab M10. Устройство предлагает 10,1-дюймовый экран с FHD LCD матрицей на 60 Гц. Новинка оснащена процессором MediaTek Kompanio 500 и 4 ГБ оперативной памяти. Об этом пишет Технофан.
Встроенная память планшета составляет 64 ГБ или 128 ГБ. При желании его можно расширить с помощью карты microSD.
Acer Iconia Tab M10 работает от аккумулятора емкостью 6000 мАч. Планшет получил основную камеру на 13 МП, фронтальную камеру на 5 МП, стереодинамику и металлический корпус толщиной 8,6 мм и весом 460 г.
Продажи Acer Iconia Tab M10 стартуют в ближайшее время. Обойдется новинка в 149 долларов.
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