Большой и дешевый планшет от компании Acer (фото) — Finance.ua

Большой и дешевый планшет от компании Acer (фото) Сегодня 22:39 — Фондовый рынок

Большой и дешевый планшет от компании Acer (фото)

10 . Устройство предлагает 10,1-дюймовый экран с FHD LCD матрицей на 60 Гц. Новинка оснащена процессором MediaTek Kompanio 500 и 4 ГБ оперативной памяти. Об этом пишет Модель получила название Acer Iconia Tab M. Устройство предлагает 10,1-дюймовый экран с FHD LCD матрицей на 60 Гц. Новинка оснащена процессором MediaTek Kompanio 500 и 4 ГБ оперативной памяти. Об этом пишет Технофан

Встроенная память планшета составляет 64 ГБ или 128 ГБ. При желании его можно расширить с помощью карты microSD.

Acer Iconia Tab M 10 работает от аккумулятора емкостью 6000 мАч. Планшет получил основную камеру на 13 МП, фронтальную камеру на 5 МП, стереодинамику и металлический корпус толщиной 8,6 мм и весом 460 г.

Продажи Acer Iconia Tab M 10 стартуют в ближайшее время. Обойдется новинка в 149 долларов.

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