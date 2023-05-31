Больше всего с февраля: в Минэнерго рассказали, сколько абонентов было без света из-за сбоя во вторник — Finance.ua

Больше всего с февраля: в Минэнерго рассказали, сколько абонентов было без света из-за сбоя во вторник Сегодня 10:44 — Энергетика

Из-за рассинхронизации энергосистемы Украины во вторник без света остались почти 2 миллиона потребителей.

Около 13:00 30 мая из-за чрезвычайной ситуации у оператора системы передачи электроэнергии произошла рассинхронизация энергосистемы.

«В общей сложности без света одновременно остались почти 2 миллиона абонентов в 12 областях — Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях», — отметили в министерстве.

В Минэнерго добавили, что это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда удалось добавить генерации в систему и отменить графики отключений электроэнергии.

Чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения, министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.

О результатах работы комиссии в Минэнерго пообещали сообщить дополнительно.

Економічна Правда По материалам:

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