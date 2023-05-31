Больше всего с февраля: в Минэнерго рассказали, сколько абонентов было без света из-за сбоя во вторник — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Больше всего с февраля: в Минэнерго рассказали, сколько абонентов было без света из-за сбоя во вторник

Энергетика
23
Из-за рассинхронизации энергосистемы Украины во вторник без света остались почти 2 миллиона потребителей.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Около 13:00 30 мая из-за чрезвычайной ситуации у оператора системы передачи электроэнергии произошла рассинхронизация энергосистемы.
«В общей сложности без света одновременно остались почти 2 миллиона абонентов в 12 областях — Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киеве и Киевской области, а также в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях», — отметили в министерстве.
В Минэнерго добавили, что это наибольшее количество одновременно обесточенных потребителей, начиная с февраля, когда удалось добавить генерации в систему и отменить графики отключений электроэнергии.
Чтобы установить причины массовых отключений и не допустить их повторения, министр энергетики Украины Герман Галущенко поручил Государственной инспекции энергетического надзора немедленно создать комиссию для оперативного изучения этой ситуации.
О результатах работы комиссии в Минэнерго пообещали сообщить дополнительно.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.