Больше единых взносов и доходов: как пополнялся Пенсионный фонд (инфографика) Сегодня 12:25 — Казна и Политика

Больше единых взносов и доходов: как пополнялся Пенсионный фонд (инфографика)

За январь-май 2023 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получил 163 млрд грн поступлений от ЕСВ, что на 15,4 млрд грн больше запланированного.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в 2009 году в Фейсбук

Согласно обнародованным данным, в течение января-мая 2023 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 163 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это на 15,4 млрд грн больше, чем было запланировано.

В целом собственные доходы ПФУ (часть социального взноса + другие платежи) за указанный период составили 175,6 млрд грн, что на 29,2 млрд грн больше, чем за январь-май 2022 года.

Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат в течение первых пяти месяцев года было перечислено 103,3 млрд грн (+33,2 млрд грн к показателям 2022 года).

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