Больше единых взносов и доходов: как пополнялся Пенсионный фонд (инфографика) — Finance.ua
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Больше единых взносов и доходов: как пополнялся Пенсионный фонд (инфографика)

Казна и Политика
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Больше единых взносов и доходов: как пополнялся Пенсионный фонд (инфографика)
Больше единых взносов и доходов: как пополнялся Пенсионный фонд (инфографика)
За январь-май 2023 Пенсионный фонд Украины (ПФУ) получил 163 млрд грн поступлений от ЕСВ, что на 15,4 млрд грн больше запланированного.
Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины в 2009 году в Фейсбук.
Согласно обнародованным данным, в течение января-мая 2023 года в бюджет Пенсионного фонда фактически поступило 163 млрд грн от уплаты единого социального взноса, распределенного на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Это на 15,4 млрд грн больше, чем было запланировано.
Больше единых взносов и доходов: как пополнялся Пенсионный фонд (инфографика)
В целом собственные доходы ПФУ (часть социального взноса + другие платежи) за указанный период составили 175,6 млрд грн, что на 29,2 млрд грн больше, чем за январь-май 2022 года.
Кроме того, из государственного бюджета на финансирование пенсионных выплат в течение первых пяти месяцев года было перечислено 103,3 млрд грн (+33,2 млрд грн к показателям 2022 года).
Больше единых взносов и доходов: как пополнялся Пенсионный фонд (инфографика)
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По материалам:
Finance.ua
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