«Большая термомодернизация» позволит снизить платежки за отопление на 60% — Кирилл Тимошенко — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

«Большая термомодернизация» позволит снизить платежки за отопление на 60% — Кирилл Тимошенко

Сегодня 17:19Личные финансы
266
«Большая термомодернизация» позволит снизить платежки за отопление на 60% — Кирилл Тимошенко«Большая термомодернизация» позволит снизить платежки за отопление на 60% — Кирилл Тимошенко
Программа «Большая термомодернизация» в этом году запланирована для шести тысяч домов и позволит уменьшить оплату за отопление на 60%.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме «Безопасные и состоятельные общины будущего».
«Большая термомодернизация» коснется, думаю, каждой общины. В этом году мы запланировали 6 тысяч термомодернизированных домов", — отметил он.
Читайте также: Аналитики сравнили, сколько стоит отопление в «хрущевках» и новых ЖК (инфографика)
Тимошенко заявил, что благодаря термомодернизации удастся снизить платежки жильцов за отопление в таких домах на 60%.
Кроме того, по его словам, программа позволит снизить потребление газа на 437 млн кубометров.
По материалам: Укрінформ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.