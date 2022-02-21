«Большая термомодернизация» позволит снизить платежки за отопление на 60% — Кирилл Тимошенко
Сегодня 17:19 — Личные финансы «Большая термомодернизация» позволит снизить платежки за отопление на 60% — Кирилл Тимошенко
Программа «Большая термомодернизация» в этом году запланирована для шести тысяч домов и позволит уменьшить оплату за отопление на 60%.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко во время выступления на форуме «Безопасные и состоятельные общины будущего».
«Большая термомодернизация» коснется, думаю, каждой общины. В этом году мы запланировали 6 тысяч термомодернизированных домов", — отметил он.
Тимошенко заявил, что благодаря термомодернизации удастся снизить платежки жильцов за отопление в таких домах на 60%.
Кроме того, по его словам, программа позволит снизить потребление газа на 437 млн кубометров.
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