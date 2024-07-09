Боголюбову объявили подозрение в незаконном пересечении границы — Finance.ua

Боголюбову объявили подозрение в незаконном пересечении границы Сегодня 12:20 — Криминал

Боголюбову объявили подозрение в незаконном пересечении границы

Государственное бюро расследовано сообщило о подозрении бывшему совладельцу ПриватБанка Геннадию Боголюбову и пограничнику, способствовавшему ему в незаконном пересечении границы.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Начальник одной из групп инспекторов пограничного контроля отделения инспекторов пограничной службы «Ягодин» задержан.

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Следствие при содействии руководства Госпогранслужбы установило, что олигарх в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня 2024 года на поезде «Киев — Хелм», хотя в соответствии с базами данных Украины границу не пересекал. В ходе неотложных процессуальных действий установлено, что Геннадий Боголюбов уехал из страны по недействительному паспорту гражданина Украины, который физически находится в Украине и страну не покидал.

При этом подтверждено, что задержанный правоохранитель передал подчиненному документы пассажиров и заверил, что уже лично провел проверку купе, где находились Боголюбов и его родственник.

В то же время польским пограничникам олигарх предъявил уже свой личный паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

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Олигарх и правоохранитель уведомлены о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины). А Геннадий Боголюбов уведомлен о подозрении еще и в незаконном завладении паспортом (ч. 3 ст. 357 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Пограничнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 25 млн грн.

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