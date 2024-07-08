Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги

Криминал
42
Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги
Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги, Фото: esbu.gov.ua
Бюро экономической безопасности уведомило о подозрении работников Коммунального некоммерческого предприятия «Закарпатский областной центр общественного здоровья» Закарпатского облсовета в растрате средств путем злоупотребления служебным положением.
Об этом сообщается на сайте БЭБ.
Следствие установило, что должностные лица центра незаконным способом получили около 1 млн грн наличными за предоставленные медицинские услуги физическим лицам.
Читайте также
В дальнейшем, чтобы скрыть преступную деятельность, средства частично вносили на счет предприятия, создав условия, при которых имели возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.
В настоящее время должностные лица центра уведомлены о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Идет досудебное расследование.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.