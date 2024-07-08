Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги — Finance.ua

Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги Сегодня 21:30 — Криминал

Работников больницы подозревают в присвоении миллиона за предоставленные медуслуги, Фото: esbu.gov.ua

Бюро экономической безопасности уведомило о подозрении работников Коммунального некоммерческого предприятия «Закарпатский областной центр общественного здоровья» Закарпатского облсовета в растрате средств путем злоупотребления служебным положением.

Об этом сообщается на сайте БЭБ.

Следствие установило, что должностные лица центра незаконным способом получили около 1 млн грн наличными за предоставленные медицинские услуги физическим лицам.

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В дальнейшем, чтобы скрыть преступную деятельность, средства частично вносили на счет предприятия, создав условия, при которых имели возможность распоряжаться ими по своему усмотрению.

В настоящее время должностные лица центра уведомлены о подозрении. Их действия квалифицированы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Идет досудебное расследование.

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