BMW выпустят первый в мире бронированный электромобиль (фото) — Finance.ua

BMW выпустят первый в мире бронированный электромобиль (фото) Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

BMW выпустят первый в мире бронированный электромобиль (фото)

Новый BMW 7 Series G70 в скором времени получит бронированную версию. Причем, такой вариант появится не только у бензиновой модификации, но и у электрического варианта i7.

Об этом заявил СЕО BMW Оливер Ципсе, сообщает пресс-служба немецкой компании.

Бронированный BMW i7 появится в 2023 году и станет первым в мире защищенным электрокаром. Характеристики модели не раскрывают, но сообщается, что ее интегрированная броня будет довольно легкой и не слишком повлияет на уровень комфорта или характеристики авто. С виду такой BMW i7 не будет отличаться от стандартного седана.

«Мы впервые представим полностью электрический автомобиль с высоким уровнем безопасности — без каких-либо компромиссов, когда речь идет о стандарте защиты для наших клиентов. Он будет основан на BMW i7, демонстрируя, как экологичность и безопасность могут идти рука об руку», — подчеркнул Оливер Ципсе.

BMW выпускает защищенные автомобили уже 40 лет. В основном такие версии разрабатывали именно для седана 7 Series. Как правило, они бронированы по стандартам VR6 (защита от обстрела из автоматического оружия) и VR7 (защита от пуль снайперских винтовок).

Новый BMW i7 2023 оснащен полным приводом, двумя моторами суммарной мощностью 543 л. с. и батареей емкостью 101,6 кВт∙ч. Стандартная модель разгоняется до 100 км/ч за 4,5 с и способна проехать около 500 км без подзарядки.

Фокус По материалам:

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