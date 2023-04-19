BMW презентовали свой самый мощный и роскошный электромобиль (фото) — Finance.ua
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BMW презентовали свой самый мощный и роскошный электромобиль (фото)

Технологии&Авто
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BMW презентовали свой самый мощный и роскошный электромобиль (фото)
BMW презентовали свой самый мощный и роскошный электромобиль (фото)
Подразделение BMW M Performance представили заряженную 650-сильную версию электрического седана i7 M70 xDrive. Об этом сообщили на сайте Autocar.
BMW i7 M70 xDrive стал самой мощной электрической моделью бренда в истории. Новинку показали на автосалоне в Шанхае.
Роскошный седан получил массивную фальшивую решетку радиатора и внешне отличается от стандартной модели новыми бамперами. Как опция станет доступна и контурная подсветка решетки радиатора.
По бокам расположены более широкие пороги под дверями. Сзади i7 M70 xDrive получил новый увеличенный диффузор.
BMW презентовали свой самый мощный и роскошный электромобиль (фото)
Седан оснастили пневматической подвеской с бесступенчатой ​​регулировкой демпфирования, четырехколесным рулевым управлением и активной стабилизацией. Также новинка получила улучшенные тормоза.
Главная особенность новинки заключается в силовой установке. Седан оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 650 л.с. и крутящим моментом 1 016 Нм (1 100 Нм при активации M Launch Control и M Sport Boost).
BMW презентовали свой самый мощный и роскошный электромобиль (фото)
BMW i7 M70 xDrive способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 255 км/ч.
Электромоторы питает литий-ионный аккумулятор емкостью 101,7 кВт∙ч. Запас хода составляет от 488 до 560 км на одном заряде по циклу WLTP. Быстрая зарядка может пополнить запас аккумулятора на 80% за 34 минуты.
BMW i7 M70 xDrive поступит в продажу во второй половине 2023 года. Ожидается, что начальная цена составит более $125 000.
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По материалам:
Фокус
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