BMW представила X3 30e xDrive 2025. Объявлена цена — Finance.ua

BMW представила X3 30e xDrive 2025. Объявлена цена Сегодня 03:13 — Фондовый рынок

BMW представила X3 30e xDrive 2025. Объявлена цена

BMW X3 30e xDrive поступит в продажу в первом квартале 2025 года по цене 67 700 долларов. Это на 6100 долларов меньше, чем стоит модель X3 xDrive30e.

Автомобиль будет продаваться вместе с электрическими iX3 M Sport и M Sport Pro, созданными на базе X3. Полноприводная версия 30e xDrive сочетает 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с аккумулятором емкостью 19,7 кВтч, электродвигателем и восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Общая исходящая мощность системы составляет 300 л.с., крутящий момент — 450 Нм, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает 6,2 секунды. BMW заявляет о запасе хода на электротяге в 91 км по испытательному циклу ADR 81/02, что на 50% лучше, чем у предыдущего поколения. Расход топлива в смешанном цикле составляет 1,6 л/100 км по сравнению с 3,2 л/100 км.

Аккумулятор можно заряжать мощностью до 11 кВт, поддерживается подзарядка как от однофазного, так и от трехфазного переменного тока. Его можно полностью зарядить за два часа 15 минут, что на полтора часа быстрее предыдущей модели.

Компания BMW заявляет, что в новом поколении X3 она внесла ряд усовершенствований в силовую установку PHEV. В гибридном режиме двигатель внутреннего сгорания запускается при выезде на автомагистраль, чтобы водитель мог разогнаться по полной.

Ampercar По материалам:

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