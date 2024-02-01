BMW представила новый родстер — Finance.ua

BMW представила новый родстер Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

BMW представила новый родстер, Фото: carbuzz.com

Немецкий автопроизводитель BMW представил новый автомобиль 2025 BMW Z4 M40i.

Об этом сообщает CarBuzz.

В середине авто установлен трехлитровый двойной турбодвигатель мощностью 382 лошадиные силы.

Фото: carbuzz.com

Родстер с механической коробкой передач может разгоняться до 96 км в час за 4,2 секунды. Это на 0,3 секунды медленнее, чем восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

Максимальная скорость 2025 BMW Z4 M40i остается неизменной — 250 км в час.

Фото: carbuzz.com

BMW еще не объявила цены за один экземпляр, однако будущим покупателям следует ожидать, что рекомендованная розничная цена и дополнительная информация станут известны ближе к глобальному запуску в марте 2024 года.

Укрінформ По материалам:

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