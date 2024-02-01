BMW представила новый родстер — Finance.ua

BMW представила новый родстер
Немецкий автопроизводитель BMW представил новый автомобиль 2025 BMW Z4 M40i.
Об этом сообщает CarBuzz.
В середине авто установлен трехлитровый двойной турбодвигатель мощностью 382 лошадиные силы.
Родстер с механической коробкой передач может разгоняться до 96 км в час за 4,2 секунды. Это на 0,3 секунды медленнее, чем восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Максимальная скорость 2025 BMW Z4 M40i остается неизменной — 250 км в час.
BMW еще не объявила цены за один экземпляр, однако будущим покупателям следует ожидать, что рекомендованная розничная цена и дополнительная информация станут известны ближе к глобальному запуску в марте 2024 года.
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