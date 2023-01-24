Bloomberg получил штраф на 5 миллионов долларов — Finance.ua

Bloomberg получил штраф на 5 миллионов долларов Сегодня 19:14 — Финтех и Карты

Bloomberg получил штраф на 5 миллионов долларов

Американское издание Bloomberg, специализирующееся на финансовых темах и предоставлении информации для профессионалов, получило штраф от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США.

Американский регулятор оштрафовал Bloomberg в 5 миллионов долларов. Главная причина — предоставление информации в платном сервисе BVAL о стоимости ценных активов с фиксированной доходностью, которая водила клиентов в заблуждение.

В Комиссии по ценным бумагам и биржам США подчеркнули, что по крайней мере с 2016 года по октябрь 2022 года Bloomberg не информировал клиентов сервиса BVAL, что в основе оценки некоторых активов с фиксированной доходностью может быть только один источник информации. К примеру, котировка брокера. То есть это не соответствует методологии Bloomberg.

Американский регулятор также отметил, что Bloomberg играет очень важную роль для финансовых рынков и обязана предоставлять проверенную информацию своим клиентам о процессах ценообразования.

«Мы будем привлекать поставщиков услуг, таких как Bloomberg, к ответственности за искажение информации, которая влияет на инвесторов», — заявили в Комиссии ценных бумаг и бирж США.

Компания согласилась выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов, но в обмен на отсутствие необходимости признавать свою вину. Кроме того, в Bloomberg добровольно обязались прекратить практику, не соответствующую правилам и законодательству США, чтобы усовершенствовать работу сервиса BVAL.

Телеканал 24 По материалам:

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