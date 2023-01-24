Bloomberg получил штраф на 5 миллионов долларов — Finance.ua
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Bloomberg получил штраф на 5 миллионов долларов

Финтех и Карты
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Bloomberg получил штраф на 5 миллионов долларов
Bloomberg получил штраф на 5 миллионов долларов
Американское издание Bloomberg, специализирующееся на финансовых темах и предоставлении информации для профессионалов, получило штраф от Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Об этом сообщает Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Американский регулятор оштрафовал Bloomberg в 5 миллионов долларов. Главная причина — предоставление информации в платном сервисе BVAL о стоимости ценных активов с фиксированной доходностью, которая водила клиентов в заблуждение.
В Комиссии по ценным бумагам и биржам США подчеркнули, что по крайней мере с 2016 года по октябрь 2022 года Bloomberg не информировал клиентов сервиса BVAL, что в основе оценки некоторых активов с фиксированной доходностью может быть только один источник информации. К примеру, котировка брокера. То есть это не соответствует методологии Bloomberg.
Американский регулятор также отметил, что Bloomberg играет очень важную роль для финансовых рынков и обязана предоставлять проверенную информацию своим клиентам о процессах ценообразования.
«Мы будем привлекать поставщиков услуг, таких как Bloomberg, к ответственности за искажение информации, которая влияет на инвесторов», — заявили в Комиссии ценных бумаг и бирж США.
Компания согласилась выплатить штраф в размере 5 миллионов долларов, но в обмен на отсутствие необходимости признавать свою вину. Кроме того, в Bloomberg добровольно обязались прекратить практику, не соответствующую правилам и законодательству США, чтобы усовершенствовать работу сервиса BVAL.

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По материалам:
Телеканал 24
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