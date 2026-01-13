Блоки питания и кулеры процессоров могут подорожать на 6−10% Сегодня 02:19 — Технологии&Авто

На рынке компьютерных комплектующих возможно очередное повышение цен.

Как сообщает VideoCardz , китайские дистрибьюторы предупреждают о вероятном росте стоимости блоков питания и процессорных кулеров из-за подорожания сырья. В то же время информация на уровне слухов и не подтверждена крупными брендами.

Что известно из письма дистрибьютора

В сети появился скриншот письма компании Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology, адресованного торговым партнерам. В нем говорится о существенном росте стоимости ключевых материалов — меди, серебра и олова, что оказывает непосредственное влияние на себестоимость производства компьютерных комплектующих.

По данным документа, поставщики перестали принимать новые заказы по старым ценам еще с 6 января, а все новые контракты формируются с учетом обновленных тарифов.

Ожидаемое удорожание комплектующих

Согласно оценкам, приведенным в письме дистрибьютора, в ближайшее время блоки питания для ПК могут подорожать на 6−10%, а процессорные системы охлаждения — на 6−8%.

В то же время партнерам рекомендуют оформить и зарезервировать заказы до конца января, поскольку дальнейшие поставки будут зависеть от складских запасов и приоритетов отгрузки.

Отмена акций и риск нового скачка цен

Отдельно в документе отмечается, что с 1 февраля все промо-программы будут отменены. По возвращении к «нормальным ценам», по утверждению авторов письма, более 90% товаров могут получить дополнительное повышение стоимости в том же процентном диапазоне.

Китайские отраслевые медиа предполагают, что реальные розничные цены могут вырасти сильнее, чем ожидают покупатели, а доступность продукции будет оставаться нестабильной из-за перераспределения складских запасов.

