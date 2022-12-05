Блэкаут в Киеве: в магазинах, ТЦ и аптеках готовят 200 пунктов обогрева — Finance.ua
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Блэкаут в Киеве: в магазинах, ТЦ и аптеках готовят 200 пунктов обогрева

Энергетика
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В Киеве готовят 198 объектов, среди которых магазины, торговые центры и аптеки, которые будут работать как пункты обогрева на время блэкаута.
Об этом сказал заместитель городского головы — секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко в эфире телемарафона. По его словам, в случае продолжительного отключения света в столице будет проблема с водой и теплом.
«Будет проблема с водой и с отоплением. В случае длительного блэкаута обслуживающим организациям придется как можно скорее сливать воду из домовых систем, чтобы не допустить заморозки», — сказал он.
Заместитель городского головы сообщил, что в настоящее время развернуто 400 пунктов обогрева. Кроме того, идет работа по привлечению частного бизнеса к созданию «Пунктов несокрушимости», которые будут работать даже в случае полного блэкаута.
«В Киеве сейчас 198 объектов — это продовольственные магазины, это 13 торговых центров, это три рынка, семь аптек и в том числе пять ветеринарных аптек», — сказал он.
Бондаренко уточнил, что при блэкауте горячая вода, напитки и по возможности еда в этих пунктах будут бесплатными. Также бесплатно можно получить воду в бюветах, которые будут работать от генераторов, а питьевая вода будет развозиться в отдаленные районы.
Однако киевляне должны сделать минимальный запас технической и питьевой воды самостоятельно.
Бондаренко сообщил, что в случае блэкаута электрический общественный транспорт работать не будет, вместо него будут автобусы. Проезд в них снова будет бесплатным.
Метрополитен также не будет работать в режиме перевозки.
По материалам:
УНІАН
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