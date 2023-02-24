Благотворительный фонд Элтона Джона выделил для Украины $125 тысяч — Finance.ua

Благотворительный фонд Элтона Джона выделил для Украины $125 тысяч Сегодня 18:00 — Казна и Политика

Благотворительный фонд Элтона Джона выделил для Украины $125 тысяч

Благотворительный фонд британского рок-музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation выделяет 125 тысяч долларов через платформу United24 на закупку для Украины биохимических анализаторов крови.

Об этом сообщила пресс-служба United24

Отмечается, что за эти средства приобретут 10 биохимических анализаторов крови, «чтобы все украинцы, живущие с ВИЧ, и далее имели доступ к высококачественному уходу и лечению».

«Обещание, которое я дал с киевской сцены, остается неизменным: я буду поддерживать народ Украины как никогда ранее», — заявил музыкант.

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Вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров поблагодарил музыканта за поддержку нашей страны.

Напомним, Элтон Джон известен своей общественной деятельностью — его фонд, основанный в 1992 году, борется против эпидемии СПИДа. Как заявляется на сайте фонда, за годы своего существования он сумел собрать 525 миллионов долларов и спасти 5 миллионов жизней.

Также музыкант поддерживает Украину: он, в частности, участвовал во флешмобе Stand Up for Ukraine и создал ролик с кадрами войны, чтобы привлечь внимание мировых лидеров и побудить их к действию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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