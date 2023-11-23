Black Friday от Sense Bank: покупайте валюту по курсу 36,6 — Finance.ua
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Black Friday от Sense Bank: покупайте валюту по курсу 36,6

Валюта
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Black Friday от Sense Bank: покупайте валюту по курсу 36,6
Black Friday от Sense Bank: покупайте валюту по курсу 36,6
Клиенты Sense Bank смогут приобрести доллары по «здоровому» курсу — 36,6. Специальное предложение будет действовать только одни сутки и начнется в 00:00, 24 ноября*.
Как купить валюту по выгодному курсу?
1. Быть держателем двух карт Sense Bank (₴ и $)
Если вы еще не клиент банка, оформить карты вы можете за 5 минут в приложении Sense SuperApp, детали по ссылке Sense SuperApp — онлайн банкинг в твоем смартфоне (sensebank.ua)
2. Через приложение Sense SuperApp купить валюту,
учитывая ограничения от НБУ — 50 000 грн** - месячный лимит на покупку валюты в одном банке +200 000 грн* в месяц с последующим размещением ее на депозит от трех месяцев. В общей сложности можно купить 250 000 грн** в календарный месяц.
*В случае изменений на финансовом рынке, независимых от Банка, Sense Bank оставляет за собой право на изменение курса
**Сумы лимитов указаны в эквиваленте валюты
Sense Bank — один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.
По материалам:
Сенс Банк
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