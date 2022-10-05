BlaBlaCar вводит комиссию за поездки по Украине — Finance.ua

BlaBlaCar вводит комиссию за поездки по Украине Сегодня 16:14 — Личные финансы

BlaBlaCar вводит комиссию за поездки по Украине

Платформа для совместных поездок BlaBlaCar вводит комиссию по Украине. Пассажиры будут платить компании около 10% стоимости путешествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BlaBlaCar.

«Фиксированного процента нет. Сумма сервисного сбора будет зависеть от цены, которую водитель установил за свою поездку», — сообщили в пресс-службе, отметив, что комиссия будет ориентировочно составлять 10%.

В пресс-службе привели пример поездки из Киева в Варшаву 7 октября, где комиссия BlaBlaCar составляет 165 гривен от 1660 гривен стоимости поездки.

Изображение: РБК-Украина

Сервисный сбор оплачивают онлайн только пассажиры при бронировании поездки. Пассажир по-прежнему оплатит сумму, указанную водителем, наличными после поездки. Если поездка не подтвердится или ее отменит водитель, сервис вернет сервисный сбор пассажиру.

На первом этапе новая система онлайн-бронирований будет работать только на маршрутах более 700 км, а в течение следующих нескольких месяцев она будет внедрена для всех карпулинговых поездок на платформе, сообщили в пресс-службе.

Верификация пользователей

Вместе с новой системой бронирования BlaBlaCar представил функцию «Верифицированный профиль». Теперь пользователи могут подтвердить личность с помощью документов. Целью новшества является повышение надежности и укрепление доверия в украинском сообществе. При этом «Верифицированный профиль» является не обязательной, а добровольной опцией.

«Верификации по документам — это востребованная функция, которая позволит украинцам выбирать надежных попутчиков», — говорят в BlaBlaCar.

Чтобы подтвердить документ, нужно:

Перейти в раздел «Профиль» и нажать «О себе»; Выбрать «Подтвердить личность»; Ввести имя и фамилию, как указано в загранпаспорте или ID карте, и нажать «Продолжить»; Выбрать и скачать качественное и четкое фото: загранпаспорта; внутренний паспорт гражданина Украины (только в форме ID-карты). Подтвердить удостоверение личности.

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