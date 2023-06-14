Бизнес просит банки не повышать стоимость эквайринга — Finance.ua

Бизнес просит банки не повышать стоимость эквайринга Сегодня 15:39 — Финтех и Карты

Бизнес просит банки не повышать стоимость эквайринга

Ассоциация ритейлеров Украины призвала банки не повышать стоимость услуги эквайринга.

Обращение с таким призывом ассоциация опубликовала на своем сайте

«Согласно сообщениям, поступающим бизнесу от банковских учреждений, с 1 июля 2023 года ожидается повышение стоимости эквайринга для украинского бизнеса. Украинский бизнес призывает международные платежные системы и банки в сохранении ставок интерчейндж на уровне не выше 0,7% и эквайринга на действующем уровне до окончания военного положения и в течение трех месяцев после его окончания.

В случае повышения ставок интерчейндж (эквайринга) для хозяйствующих субъектов, это возымеет прямое негативное влияние на стоимость товаров и услуг для украинских потребителей. Дополнительные суммы расходов, которые должны будут заложить торговые компании на уплату повышенного размера эквайринга, могут достигать более ста миллионов гривен в год", — говорится в сообщении.

Как отмечает Ассоциация ритейлеров Украины, украинский розничный бизнес сейчас аккумулирует максимум усилий по стабилизации работы отрасли в условиях военного положения, в частности, для восстановления рынка сбыта украинских товаров, обеспечения стабильного рынка труда и уплаты надлежащего количества налогов для восстановления экономики страны. Вместе с тем, финансовое положение участников рынка продуктового ритейла остается сложным и нуждается в помощи государства.

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Фінансовий клуб По материалам:

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