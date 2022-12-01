Бизнес прогнозирует дальнейший рост цен и сокращение персонала — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Бизнес прогнозирует дальнейший рост цен и сокращение персонала

Фондовый рынок
150
Бизнес прогнозирует дальнейший рост цен и сокращение персонала
Бизнес прогнозирует дальнейший рост цен и сокращение персонала
В ноябре бизнес продолжил нести потери от полномасштабной войны и террористических атак и, соответственно, ослабил оценки своей экономической деятельности.
Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. В ноябре он снизился до 42,7 с 44,9 в октябре.
Предприятия промышленности усилили негативные оценки своих экономических перспектив из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры: секторальный индекс в ноябре составил 44.1 по сравнению с 45.8 в октябре.
Респонденты ухудшили ожидания объемов изготовленной продукции, объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. В то же время оценки относительно объемов незавершенного производства были менее пессимистичны, чем в предыдущем месяце.
Предприятия сектора строительства несколько ослабили пессимистические оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 41.0 (в октябре — 38.2).

На что тратятся украинские предприниматели, и где взять деньги на бизнес?

Респонденты смягчили ожидания объемов выполненных строительных работ и объемов новых заказов и настроены на увеличение объемов закупки их услуг на фоне улучшения доступности подрядчиков. Существенно повысились, хоть и остаются ниже нейтрального уровня, оценки объемов закупки сырья и материалов.
Предприятия торговли в ноябре ухудшили оценки перспектив своей экономической деятельности под влиянием усиления интенсивности боевых действий и снижения доходов населения: секторальный индекс снизился до 45.2 по сравнению с 48.9 в октябре.
Респонденты ухудшили оценки объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. В то же время, в отличие от предыдущего месяца, они ожидают увеличения объемов запасов/остатков товаров для продажи. Предприятия торговли прогнозируют более низкие темпы роста стоимости товаров, закупленных для продажи, в то же время сохраняют ожидания снижения торговой маржи.
Место для вашей рекламы
Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания, учитывая разрушение цепей поставок и увеличение производственных затрат: секторальный индекс снизился до 40.0 с 42.2 в октябре. Респонденты усилили негативные ожидания объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.
Большинство предприятий, участвующих в опросах, усилили ожидания удорожания собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий цен на сырье и товары поставщиков.
Предприятия всех секторов, вовлеченных в опрос, продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего — сектора строительства.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.