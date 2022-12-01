Бизнес прогнозирует дальнейший рост цен и сокращение персонала — Finance.ua

Бизнес прогнозирует дальнейший рост цен и сокращение персонала Вчера 15:47 — Фондовый рынок

Бизнес прогнозирует дальнейший рост цен и сокращение персонала

В ноябре бизнес продолжил нести потери от полномасштабной войны и террористических атак и, соответственно, ослабил оценки своей экономической деятельности.

Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности, рассчитываемый Национальным банком ежемесячно. В ноябре он снизился до 42,7 с 44,9 в октябре.

Предприятия промышленности усилили негативные оценки своих экономических перспектив из-за разрушения производственных мощностей и инфраструктуры: секторальный индекс в ноябре составил 44.1 по сравнению с 45.8 в октябре.

Респонденты ухудшили ожидания объемов изготовленной продукции, объемов новых заказов на продукцию, в том числе экспортных. В то же время оценки относительно объемов незавершенного производства были менее пессимистичны, чем в предыдущем месяце.

Предприятия сектора строительства несколько ослабили пессимистические оценки своей деятельности: секторальный индекс составил 41.0 (в октябре — 38.2).

Респонденты смягчили ожидания объемов выполненных строительных работ и объемов новых заказов и настроены на увеличение объемов закупки их услуг на фоне улучшения доступности подрядчиков. Существенно повысились, хоть и остаются ниже нейтрального уровня, оценки объемов закупки сырья и материалов.

Предприятия торговли в ноябре ухудшили оценки перспектив своей экономической деятельности под влиянием усиления интенсивности боевых действий и снижения доходов населения: секторальный индекс снизился до 45.2 по сравнению с 48.9 в октябре.

Респонденты ухудшили оценки объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи. В то же время, в отличие от предыдущего месяца, они ожидают увеличения объемов запасов/остатков товаров для продажи. Предприятия торговли прогнозируют более низкие темпы роста стоимости товаров, закупленных для продажи, в то же время сохраняют ожидания снижения торговой маржи.

Предприятия сферы услуг также ослабили собственные ожидания, учитывая разрушение цепей поставок и увеличение производственных затрат: секторальный индекс снизился до 40.0 с 42.2 в октябре. Респонденты усилили негативные ожидания объемов предоставленных услуг, новых заказов и услуг в процессе выполнения.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, усилили ожидания удорожания собственной продукции/услуг на фоне высоких ожиданий цен на сырье и товары поставщиков.

Предприятия всех секторов, вовлеченных в опрос, продолжают ожидать сокращения общей численности работников, больше всего — сектора строительства.

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