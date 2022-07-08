Бизнес предлагает правительству расширить количество регионов для релокации предприятий — Finance.ua
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Бизнес предлагает правительству расширить количество регионов для релокации предприятий

Фондовый рынок
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Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) предлагает Кабинету Министров увеличить количество регионов для релокации предприятий, находящихся в зоне активных боевых действий. Сейчас таких 9.
Об этом сообщили в пресс-службе УСПП.
Также УСПП призывает правительство более активно использовать возможности индустриальных парков (ИП) для релоцированных предприятий, предоставлять им стимулирующие условия присоединения к инженерным сетям при увеличении производства, реализации проектов по глубокой переработке сельхозпродукции.
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В частности, для структурированной работы над созданием и развитием сети индустриальных парков представляется необходимым создать соответствующее государственное учреждение — координатора. Также необходимо доработать и принять Стратегию развития индустриальных парков на период до 2030 года.
В УСПП отметили, что соответствующие предложения уже направлены в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля. Документ совместно нарабатывали более 170 представителей бизнеса, общественных экспертных организаций, членов правительства и областных военных администраций.
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Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в более безопасные регионы. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.
Сейчас предприятия могут переехать в девять областей: Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую, Винницкую, южные территории Волынской и Ровенской.
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По материалам:
Укрінформ
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