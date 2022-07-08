Бизнес предлагает правительству расширить количество регионов для релокации предприятий — Finance.ua

Бизнес предлагает правительству расширить количество регионов для релокации предприятий Сегодня 21:29 — Фондовый рынок

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) предлагает Кабинету Министров увеличить количество регионов для релокации предприятий, находящихся в зоне активных боевых действий. Сейчас таких 9.

Об этом сообщили в пресс-службе УСПП.

Также УСПП призывает правительство более активно использовать возможности индустриальных парков (ИП) для релоцированных предприятий, предоставлять им стимулирующие условия присоединения к инженерным сетям при увеличении производства, реализации проектов по глубокой переработке сельхозпродукции.

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В частности, для структурированной работы над созданием и развитием сети индустриальных парков представляется необходимым создать соответствующее государственное учреждение — координатора. Также необходимо доработать и принять Стратегию развития индустриальных парков на период до 2030 года.

В УСПП отметили, что соответствующие предложения уже направлены в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля. Документ совместно нарабатывали более 170 представителей бизнеса, общественных экспертных организаций, членов правительства и областных военных администраций.

Как сообщалось, украинские предприятия, которые находятся в зоне активных боевых действий, могут получить государственную помощь в перемещении своих мощностей в более безопасные регионы. Для этого запущена программа по релокации украинских производств при поддержке государства.

Сейчас предприятия могут переехать в девять областей: Закарпатскую, Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Черновицкую, Винницкую, южные территории Волынской и Ровенской.

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Укрінформ По материалам:

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