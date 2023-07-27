Бизнес-ассоциации просят правительства Украины и Польши ускорить подписание соглашения об общей границе — Finance.ua

Бизнес-ассоциации просят правительства Украины и Польши ускорить подписание соглашения об общей границе Сегодня 09:33

Бизнес-ассоциации просят правительства Украины и Польши ускорить подписание соглашения об общей границе

Ряд бизнес-ассоциаций призвал правительства Украины и Польши содействовать развитию имеющихся и сооружению новых общих пунктов пропуска на украинско-польской границе, а также обеспечить скорейшее подписание соглашения об общей границе между Украиной и Республикой Польша, сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Инициаторами обращения выступили ЕБА, Американская торговая палата в Украине, Торгово-промышленная палата Украины, Ассоциация международных автомобильных перевозчиков, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Союз украинских предпринимателей, Общепольский Союз работодателей дорожного транспорта, Польский Союз предпринимателей.

«Полномасштабная война в Украине существенно повлияла на цепи поставок товаров. Закрытие воздушного пространства Украины, блокирование части морских и речных портов Украины, значительные повреждения железнодорожной сети и инфраструктуры страны привели к тому, что автомобильные грузовые перевозки через западные автомобильные пункты пропуска стали практически единственным путем для международных перевозок товаров», — отмечается в сообщении.

Бизнес-сообщество отметило, что совместными усилиями украинской и польской сторон принят ряд мер по налаживанию эффективного пропуска транспортных средств коммерческого назначения через западные пункты пропуска, среди которых развитие дорожной инфраструктуры на украинско-польской границе, содействие модернизации пункта пропуска «Шегини-Медика», введение электронной очереди на все имеющиеся пункты пропуска. Однако транспорт продолжает простаивать на границе по несколько суток.

По мнению подписантов обращения, имеющийся механизм электронной очереди для всех участников требует усовершенствования.

Они привели данные электронной очереди на начало июля текущего года, когда время ожидания в общей очереди в пункте пропуска «Ягодин-Дорогуск» составляет примерно 7 дней, а время ожидания в очереди ветеринарного контроля — более 13 дней.

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