Биткоину прогнозируют рост до $100 000 в 2024 году — Finance.ua

Биткоину прогнозируют рост до $100 000 в 2024 году Сегодня 19:31 — Криптовалюта

Биткоину прогнозируют рост до $100 000 в 2024 году

Основатель криптохедж-фонда BlockTower Capital Пол Ари заявил, что до конца 2024 года Bitcoin может стоить $100 000. По мнению инвестора, главным триггером роста курса станет приток фиатных денег от традиционных финансовых учреждений — они будут активнее скупать криптовалюту.

Учитывая текущий макроэкономический климат, достижение ВТС своего двойного исторического максимума (самая высокая цена ВТС зафиксирована 8 ноября 2021 года — тогда флагманская криптовалюта торговалась за $67,567) может считаться правдоподобным сценарием.

Однако инвестор также допускает и другое развитие событий: рынки могут пострадать от рецессии, а треть фондовых бирж закроется. Тогда, по мнению Ари, ВТС может торговаться ниже $12 000.

С 1 января этого года котировки флагманской цифровой валюты выросли почти на 40%, последний раз такой результат эксперты отрасли фиксировали 10 лет назад. Аналитики Coindesk подчеркивают, что столь бурный рост стоимости Bitcoin произошел на фоне слабости доллара США (USD). По словам наблюдателей, ценовое ралли было вызвано преимущественно покупателями из Соединенных Штатов.

Ранее руководитель отдела исследований и стратегии поставщика криптуслуг Matrixport Маркус Тилен отмечал: «Курс Bitcoin вырос на 40% с начала года. При этом 35% прироста приходится на торги в США. Это значительный вклад в ралли актива».

noworries По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.